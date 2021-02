Iniziativa made in Torremaggiore: “Puliamo il mondo, prima che sia troppo tardi”

Parte nella cittadina torremaggiorese una meritevole iniziativa che ha visto coinvolte diverse Associazioni.

“Puliamo il mondo prima che sia troppo tardi“, è il grido positivamente sbandierato con l’invito al rispetto della natura e dell’ambiente.

Ed è così che numerose Associazioni, quali: gli Arcieri Storici Turris Maior; l’A.S.D. Running Club; l’Associazione Borgo Antico; il gruppo Agesci; l’A.N.F.F.A.S; l’A.V.I.S. (sezione locale di Torremaggiore); l’Associazione Mirko Valerio Emanuele; l’Associazione Culturale Musicale Mozart; l’E.A.G.LE. VOLLEY e l’Associazione di Volontariato Gens Nova si sono date appuntamento oggi, domenica 28 febbraio, alle ore 9,00, in via Escrivà, in zona San Matteo, per pulire alcune aree.

L’iniziativa è partita dal Comune di Torremaggiore e la Legambiente, attraverso il circolo TORREMAGGIORE MIA vi ha aderito, coinvolgendo le varie Associazioni locali.

A cura di Elisabetta Ciavarella, San Severo 28 febbraio 2021.