Juve, ciao scudetto: solo un pari con il Verona

(lega serie a). Il pareggio per 1 – 1 dell’anticipo del sabato sera tra Hellas Verona e Juventus ricalca il risultato dell’andata, quando però a scattare in vantaggio per primi erano stati i gialloblù.

Questa sera ci ha pensato il solito

, capocannoniere del torneo con 19 reti, a sbloccare il risultato all’inizio del secondo tempo, finalizzando un preciso assist di Chiesa a centro area. I padroni di casa hanno pareggiato al 77′ con un colpo di testa di

su cross di Lazovic. Risultato giusto alla luce di statistiche che restituiscono l’equilibrio anche nelle occasioni da gol (4 a 3 per i bianconeri), nelle parate (5 a testa per i due portieri) e nei tiri in porta (6 per ogni squadra). La Juventus, oltre al gol del suo attaccante, ha sfiorato la rete con i tentativi di Ramsey e Chiesa, l’Hellas ha invece colpito due legni, uno nel primo tempo con un colpo di testa di Faraoni e la traversa presa da Lazovic nella ripresa.