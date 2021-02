PESCA Da Fai, Flai, Uila preoccupazione per mancata proroga termini domande fermo pesca 2020. Fai Flai e Uila Pesca esprimono forte preoccupazione rispetto al mancato accoglimento della richiesta, avanzata sia dai sindacati che da tutte le associazioni di categoria, per quanto riguarda il differimento dei termini per la presentazione delle istanze di indennità di fermo pesca dell’anno 2020″.

“È inaccettabile una tale disattenzione nei confronti del settore e un totale irrigidimento delle procedure che non prevedono alcuna forma di flessibilità nella presentazione di queste istanze”.

Fai, Flai e Uila Pesca chiedono, quindi, ai tre Ministeri competenti Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ministero Lavoro – Ministero Economia e Finanza di intervenire subito con la pubblicazione di un decreto interministeriale che riapra la procedura, fissando un nuovo termine in modo da poter garantire a tutti i lavoratori l’accesso a questo sostegno al reddito.

Segretario, Alberto Gatta. Fai Cisl Pesca Manfredonia.