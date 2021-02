Scatto dell’Inter in vetta

(lega serie a). Con la quinta vittoria consecutiva (la terza realizzando tre reti) i nerazzurri allungano in vetta alla classifica, salendo a 56 punti, frutto di 17 vittorie e 5 pareggi in 24 incontri. A San Siro contro il Genoa Lukaku va in gol dopo soli 32 secondi, con un destro incrociato dal limite dell’area che sorprende Perin.

Il centravanti belga sfiora il gol in altre due occasioni, gli ospiti ci provano con una mischia risolta da Scamacca che trova la respinta di Handanovic, poi sono ancora i padroni di casa vicini alla rete con Lautaro Martinez. Nella ripresa Lukaku avvia l’azione del raddoppio firmato da Darmian al 69′, mentre al 77′ Sanchez firma il tris festeggiato da tutti i compagni.

L’Inter stabilisce anche il proprio record storico di successi senza subire gol contro una singola squadra: mai aveva vinto sei volte di fila contro un’avversaria in Serie A TIM mantenendo sempre la porta inviolata. (LEGA SERIE A).