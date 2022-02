Champions League, i club più sanzionati delle ultime 10 edizioni

FOGGIA, 28/02/2022 – Sulla base dei dati riportati sul sito “Transfermarkt”, SuperNews ha stilato una classifica dei club che hanno giocato almeno 60 partite nelle ultime 10 edizioni della Champions League con la media cartellini/partite giocate più alta.

Dall’analisi condotta, il primato spetta al Benfica, che con 140 cartellini in 64 match disputati registra la media di ben 2.18 cartellini a partita. Se i portoghesi si prendono il primo posto della classifica generale, al PSG è assegnato invece il primo posto per il club con la media più alta per i cartellini gialli a partita: 1.96. Di seguito la classifica dettagliata delle squadre di Champions League con almeno 60 partite giocate che negli ultimi 10 anni hanno registrato la più alta media cartellini/gare disputate.

Squadra Tot. partite giocate ultimi 10 anni Tot. cartellini Media cartellini a partita Benfica 64 140 2.18 Atletico Madrid 79 166 2.1 PSG 87 180 2.06 Porto 72 146 2.02 Juventus 86 170 1.97 Barcellona 105 201 1.91 Shakhtar Donetsk 60 114 1.9 Manchester City 90 162 1.8 Chelsea 76 136 1.78 Bayern Monaco 113 201 1.77 Real Madrid 116 203 1.75 Borussia Dortmund 79 108 1.36

Media cartellini/partite giocate: Benfica primato assoluto, segue l’Atletico Madrid con media 2.1. Dortmund la più corretta di tutte

Come si può notare dalla tabella, i tre club con la media più alta di cartellini ricevuti a partita sono Benfica (2.18), Atletico Madrid (2.1) e Paris Saint Germain (2.06). Anche il Porto, quarto nella nostra classifica, registra una media piuttosto alta: 2.02 cartellini a partita. Tra le italiane spunta la Juventus, che con 86 match giocati negli ultimi 10 anni e 170 cartellini ricevuti, si prende il quinto posto con la media di 1.97 cartellini per match. Barcellona, Shakhtar, Manchester City e Chelsea occupano il centro della classifica, mentre le ultime tre risultano le squadre più sportivamente “corrette” delle 12 analizzate: Bayern Monaco, Real Madrid, ma soprattutto Borussia Dortmund. In particolare, Haaland e compagni con 108 cartellini in 79 partite giocate registrano la media più bassa di tutte, 1.36, diventando così il team più “fair” della Champions di queste ultime dieci edizioni.

Cartellini gialli: PSG la più ammonita con media 1.97, Juventus al secondo posto

Se i portoghesi del Benfica svettano nella classifica generale, i francesi del PSG primeggiano come squadra con la media più alta di ammonizioni per partita: il club parigino, con 171 gialli in 87 gare, registra la media di 1.97 gialli per match. Medaglia d’argento per la Vecchia Signora, che risulta la seconda squadra ad aver ricevuto più gialli per ogni partita: con 162 ammonizioni in 86 gare disputate, la media dei bianconeri è infatti di 1.88. Il giallo sembra non essere tra i colori preferiti dal Bayern Monaco, all’ultimo posto di questa classifica. Con 190 cartellini gialli in 113 partite giocate, i bavaresi risultano il club meno sanzionato con la media di 1.68 ammonizioni per match. Ecco la top 5 dettagliata.

Squadra Totale Gialli Tot. partite giocate ultime 10 edizioni Media gialli a partita PSG 171 87 1.96 Juventus 162 86 1.88 Barcellona 194 105 1.84 Real Madrid 197 116 1.69 Bayern Monaco 190 113 1.68

Cartellini rossi: le medie più alte appartengono a Benfica, Shakhtar Donetsk e Porto

Partendo dalla consapevolezza di quanto le espulsioni siano rare, abbiamo ugualmente stilato una breve classifica anche per i cartellini rossi. La vetta della top 5 è occupata dalla stessa squadra con la media più alta cartellini/match giocati: il Benfica. I portoghesi occupano il primo posto con 9 rossi in 64 partite, registrando la media di 0.14. Seguono al secondo posto e terzo posto Shakhtar Donetsk, con la media di 0.13 (8 espulsioni in 60 match disputati), e il Porto, che in 72 gare ha subito 9 espulsioni e che registra, così, la terza media più alta: 0.12. Di seguito la top 5 cartellini rossi completa.

Squadra Totale Rossi Tot. partite giocate ultime 10 edizioni Media rossi a partita Benfica 9 64 0.14 Shakhtar Donetsk 8 60 0.13 Porto 9 72 0.12 Manchester City 10 90 0.11 PSG 9 87 0.1

FONTE:https://news.superscommesse.it/calcio/2022/02/champions-league-i-club-piu-sanzionati-delle-ultime-10-edizioni-benfica-prima-con-una-media-di-2-18-cartellini-a-partita-anche-la-juventus-in-classifica-484323/