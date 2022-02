I partiti convocati a Palazzo di città, cosa ne pensano del confronto

Statoquotidiano.it, 28 febbraio 2022. La convocazione delle forze politiche a Palazzo di città della commissaria Marilisa Magno, è colta con positività dai referenti dei partiti. Giunge il 3 marzo dopo un periodo di forti polemiche per una serie di provvedimenti, dalla chiusura delle scuole dell’infanzia comunali all’aumento della sosta tariffata. Protagonisti di questo teso confronto sono state soprattutto le associazioni, i lavoratori interessati, i genitori, e dei partiti, in seconda battuta.

Il prossimo tavolo di confronto e di “conoscenza e valutazione” delle tematiche rilevanti per la città – come da lettera inviata ai rappresentanti politici- fa registrare la massima disponibilità del Pd, ma “va chiarito qual è l’obiettivo del confronto e che tipo di interlocuzione si vuole avere”. Davide Emanuele, segretario cittadino del Pd, si chiede, nell’attesa, “se si discuterà di gestione dell’ordinario, dello straordinario, di programmazione fondi, perché poi di cose da fare ce ne sono tante e non si da dove cominciare: i fondi del Pnrr, la gestione dei servizi sociali, la raccolta differenziata, l’illuminazione. Per esempio il progetto stradaXstrada a che punto è? Noi lo vorremmo sapere e speriamo che quest’incontro sia il primo di una lunga serie”

Fabrizio Cangelli, segretario dei verdi. “Non c’è un ordine del giorno quindi penso che ci sarà una fase di ascolto dei partiti. Noi discuteremo in base alle nostre specificità, questione ambientale, rifiuti, i Campi Diomedei che sono fermi e la “gabbia” creata a Parco S. Felice che è ancora lì”.

Da Italia Viva Rosa Cicolella punta sul tema della sicurezza che è centrale, e che vuol dire “controllo del traffico, videosorveglianza, una percezione di sicurezza che fa vivere un quartiere, un’attività commerciale, tiene accese l’insegna di un negozio. L’altro tema resta la riqualificazione della politica e la rifidelizzazione del cittadino con la sua classe dirigente, ma questo lo dico come prospettiva in una città che ha subìto questo vulnus”.

Antonio Vigiano della Lega: “Ci incontreremo con la segreteria cittadina e con il nostro consigliere regionale prima del 3 marzo. Credo che quella che deve cambiare è la metodologia dei commissari, cioè questa città non si governa con provvedimenti d’imperio, anche se raccolgo con favore la convocazione. Abbiamo il Pug che dovrebbe essere completato, i progetti che il Comune dovrebbe attuare per chi usufruisce del reddito di cittadinanza, e poi la sicurezza e la sua percezione che vanno rafforzate”. A proposito della sosta tariffata: “Prima di aumentare si fa un’analisi su come funziona adesso, quali sono i controlli, altrimenti si rischia di non sortire effetto. Vedremo se sarà una riunione informativa su quello che stanno facendo o se vogliono confrontarsi con la politica”.

Raffaele Di Mauro, segretario di Fi esprime “apprezzamento per il garbo istituzionale della convocazione, vedremo all’esito dell’incontro come poter essere utili alla commissione che in questo momento è chiamata a questo compito per la città”.

Rosa Barone per il M5s, assessora regionale, deve discutere con gli attivisti di Foggia i temi da portare, l’incontro è fissato per domani.

Gianluca Ruotolo di Liberi e Uguali chiarosce: “Non voglio anteporre ‘l’elenco della spesa’ delle cose da fare al confronto con i commissari, che spero sia l’inizio di una serie di incontri. Stiamo facendo un ragionamento anche con altri soggetti organizzati, oltre noi, per arricchire la proposta. Credo si parlerà di temi che riguardano la qualità della vita, aspettiamo più che altro ascoltare e capire se c’è un report sullo stato della città, commissariata provenendo da una mala amministrazione. L’intenzione sarebbe quella di dividere per temi quello di cui si andrà a discutere ma, ripeto, non sappiamo che tipo di confronto sarà. Sulle municipalizzate, da Amiu ad Ataf, per esempio, vorremmo sapere qual è l’orientamento dell’amministrazione perché non si risolve certo solo con le tariffe”.

Mario Giampietro di Fdi: “Apprezziamo la convocazione anche se arriva dopo 8 mesi e sono un po’ troppi. Noi chiediamo se è previsto un aumento dei controlli delle forze dell’ordine in città, se si ha in mente di migliorare il coordinamento fra le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private con la polizia municipale, se per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture cittadine (strade, illuminazione) è previsto un fondo e se alla base delle azioni amministrative c’è un’idea di città”.

Paola Lucino, 28 febbraio 2022