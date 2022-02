Manfredonia. “Ciao Pino. Dal cielo, con amore guardaci” (FOTO – VIDEO)

StatoQuotidiano.it, 28 febbraio 2022. E’ deceduto stamani a Manfredonia Giuseppe La Forgia, per tanti “Pino”, già ragioniere della coop La Sipontina, commercialista, cantautore e psicologo.

Profilo

Nato a Manfredonia il 01/09/1949, è stato ideatore della prima emittente televisiva nella città sipontina nel 1977, anche grazie a Tonino Guerra. Inizialmente in forma amatoriale con la collaborazione di Paolo Bandello (funzionario Enel), nel 1978 l’emittente si sviluppò con mezzi più professionali che hanno richiesto un considerevole investimento.

Aveva l’adesione di diversi amici che hanno contribuito (Mario Ciociola, Vittorio De Ruvo, Antonio Renzulli, Tommaso, Antonio, Vincenzo, etc.) e in breve arrivò il successo. Al tempo, erano presenti in zona Tele Foggia e Tele Regione. Tele Manfredonia ebbe successi incredibili anche perché rappresentava una grande novità. Direttore responsabile dell’emittente televisiva fu Matteo Di Sabato, ma tanti furono i collaboratori al progetto (Matteo Di Turo e altri meno noti). I servizi esterni importanti erano curati da Italo Magno con “Angolo Cittadino”. Il giornale era letto da Dina Valente, in seguito attrice di successo.

La prima chicca di Pino La Forgia, Amministratore e direttore artistico di Tele Manfredonia, è stata la produzione di un programma televisivo itinerante per la città di Manfredonia denominato “Asso Pigliatutto” condotto da Elena e Antonio Rinaldi. Le sigle di apertura erano del cantate da Pino La Forgia. Fu allora che si è scoperto il Cantautore con “Amore Guardami”. Importante la partecipazione del cantante di Manfredonia a “Domenica In”, con Pippo Baudo.

Da raccolta dati, il singolo “Amore Guardami” ha venduto complessivamente circa 600.000 copie. Un successo straordinario al tempo.

Dalla redazione di StatoQuotidiano.it, condoglianze di cuore ai familiari – Antonietta Robustella, e le figlie – e ai parenti dell’uomo.