Manfredonia, Rotice conferisce incarichi dirigenziali al Segretario Generale reggente

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/02/2022 – Il Sindaco Premesso che: – questa sede di Segreteria Comunale è vacante dal 1.02.2022 a seguito di trasferimento del Segretario titolare presso altro Ente;



– al Segretario generale titolare, con decreto n.1/2021 della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Dlgs 267/2000 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali del Settore di Staff I ed ad interim del Settore I – Gestione Risorse umane;





Considerato che: – con Decreto Sindacale n. 5/2022, dopo adeguata pubblicità della sede vacante e accoglimento delle candidature, è stato individuato come Segretario titolare, la dott.ssa Giuliana Galantino, giusta assegnazione disposta dall’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 4161 del 11.02.2022; – nelle more della conclusione della procedura di nomina del nuovo titolare, si è ritenuto opportuno avvalersi di un segretario reggente, secondo la vigente disciplina in materia, giusta richiesta prot. 8576_2022 alla Sezione Regionale che gestisce l’Albo dei Segretari comunali e provinciali;



Preso atto che in data 28.02.2022 ha assunto l’incarico di Segretario reggente a scavalco il dott. Maurizio Guadagno



D E C R E T A

1) Di conferire alla dott. Maurizio Guadagno, con decorrenza immediata e fino a termine della reggenza, i seguenti incarichi dirigenziali:

– SETTORE DI STAFF I

– SETTORE I – Gestione Risorse umane ad interim





Il presente decreto non comporta indennità aggiuntiva e concorre alla valutazione ai fini degli istituti contrattuali del vigente contratto “Segretari Comunali”.





Il Sindaco Ing. Gianni Rotice.

[Atto] » decreto-n8-2022.pdf