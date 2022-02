Nel Foggiano famiglia bloccata in auto nella neve: salvata dai carabinieri

FOGGIA, 28/02/2022 – (ansa) Nel Foggiano, bloccati con l’auto nella neve, sono stati soccorsi e messi in salvo dai carabinieri. E’ finita bene la disavventura di una famiglia del napoletano – papà, mamma e due figlie – di rientro da un’escursione.

I quattro giunti al casello autostradale di Lacedonia, “hanno trovato la strada sbarrata”, così come spiegano gli stessi carabinieri del Comando provinciale di Foggia. Nel tentativo di percorrere una strada alternativa per il rientro, con l’ausilio del navigatore di bordo, sono giunti tra le stradine impervie e periferiche del paesino dauno di Anzano di Puglia.

Giunti in un’area isolata, circondata dalle pale eoliche, il loro Suv ha iniziato a perdere di aderenza restando bloccato in una cunetta tra la neve. La donna, tra le lacrime delle figlie spaventate, dopo gli inutili tentativi di rimettere in strada il veicolo, ha deciso di chiamare il 112. L’operatore della centrale operativa della Compagnia di Cerignola, preso atto della potenziale situazione di pericolo, ha contattato i colleghi di Anzano di Puglia. (repubblica)