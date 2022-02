Quanto guadagna un volontario delle organizzazioni no profit

Un volontario è senza dubbio la risorsa più preziosa di qualsiasi associazione, perché mette a disposizione di chi ne ha bisogno il suo tempo. In parole povere, è una persona che decide, senza alcun corrispettivo, di lavorare per aiutare il prossimo. Tuttavia, potrebbe sorgere spontanea la domanda: ma chi sono precisamente i volontari? Da un punto di vista generale, con questo termine, è possibile definire diverse figure caratterizzate tutte da un aspetto cruciale ovvero, l’assenza di retribuzione.

Ad esempio, i medici volontari nel mondo, gli insegnanti di italiano per gli stranieri, o coloro che semplicemente si occupano di raccogliere fondi o gestire uno stand per la vendita di oggetti a scopo benefico. Oppure, si pensi agli infermieri senza frontiere, ovvero, veri e propri infermieri che decidono di mettersi al servizio del prossimo, aiutando chi è in difficoltà in luoghi dove la medicina è ancora arretrata. Insomma, in parole povere, non serve essere impegnati materialmente nelle missioni umanitarie per essere definito volontario, ma semplicemente garantire il proprio contributo per uno scopo benefico.

Il volontariato è retribuito?

In genere quando si parla di volontariato si pensa quasi subito al profilo economico, ovvero, in molti si chiedono se il volontario percepisca o meno uno stipendio. Come è facile intuire dal termine stesso “volontariato”, l’attività svolta a scopo benefico è gratuita e non è compatibile con forme di lavoro subordinato ed autonomo. Ciò significa che è necessario distinguere tra i volontari che si impegnano nel perseguire le finalità solidali oggetto della organizzazione a titolo gratuito, ed i collaboratori (o dipendenti) dell’associazione, che possono percepire una retribuzione per il lavoro svolto. Tuttavia, occorre precisare che i volontari, invece, possono ricevere delle somme a titolo di rimborso spese dall’associazione, ma solo legate effettivamente a quanto speso e documentate da fatture e/o scontrini. Inoltre, esistono anche le cosiddette missioni umanitarie retribuite dove sono previsti forme di remunerazione anche a favore dei volontari, tuttavia, questo non significa che i suddetti soggetti si trasformano in lavoratori subordinati. La suddetta remunerazione, infatti, deve essere intesa non come “pagamento per i servizi resi” bensì sono volte a coprire le spese necessarie per svolgere al meglio la missione.

Gli operatori sanitari

Come sopra anticipato, non tutto il personale delle organizzazioni no profit sono volontari, questo significa che altri soggetti, i quali lavorano per realizzare i fini solidali, vengono retribuiti per i loro servizi. Gli operatori sanitari, come gli infermieri volontari in Africa, Asia, ecc, sono in genere retribuiti. Infatti, in questo caso, si tratta di soggetti ai quali l’associazione fa un contratto della durata pari a quella della missione umanitaria da svolgere. Inoltre, per le missioni umanitarie retribuite le associazioni coprono anche le spese relative al viaggio, l’assicurazione (comprendente il rimborso delle spese mediche sostenute durante la missione umanitaria), le vaccinazioni obbligatorie, ecc. In più, sono anche previste le spese di vitto e alloggio.

Come fanno le organizzazioni no profit a pagare i propri operatori?

In molti si pongono la seguente domanda: se le organizzazioni no profit non guadagnano nulla dalle attività che effettuano, come fanno a pagare gli operatori non volontari? Ebbene, la risposta è semplice. In genere le organizzazioni no profit che perseguono finalità solidali conoscono diverse forme di finanziamento come ad esempio le donazioni online. In sostanza, tutti coloro che hanno a cuore la finalità perseguita da una determinata organizzazione (ad esempio aiutare i bambini che si trovano in una zona di guerra, o aiutare determinate categorie di persone) può aiutarla effettuando una piccola donazione direttamente online. Un’altra forma di finanziamento delle organizzazioni in questione è la devoluzione del cosiddetto 5×1000 nella fase di regolarizzazione delle tasse. Anche in questo caso, il contribuente può decidere di destinare la suddetta somma ad organizzazioni che perseguono fini solidali. (nota stampa).