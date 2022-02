Reddito di cittadinanza: 3 milioni di persone coinvolte, 740 milioni di spesa

“Sono 1.346.672 le famiglie che a gennaio hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza per circa tre milioni di persone coinvolte” È quanto emerge dall’Osservatorio sul reddito di cittadinanza, in un articolo dell’ANSA: “Nel mese sono stati spesi 740,2 milioni di euro. Il beneficio medio a famiglia è stato di 549 euro. Sono soprattutto le famiglie del Sud e delle Isole a beneficiare dello strumento di lotta contro la povertà con 842.797 nuclei coinvolti per 2.007.942 persone complessive. La provincia con più beneficiari è quella di Napoli con oltre 180mila famiglie destinatarie del sussidio e oltre 486mila persone coinvolte”.