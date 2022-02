Sindaci di Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo al fianco degli autotrasportatori

“Abbiamo chiesto al Ministero dei Trasporti di aprire un tavolo di discussione per risolvere in tempi ragionevoli le criticità del settore che hanno spinto, soprattutto nella nostra provincia, centinaia di autotrasportatori a spegnere i motori dei loro mezzi in segno di protesta”. Con una missiva inviata al Ministero questa mattina, i sindaci di Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo hanno richiesto “l’apertura di un tavolo di discussione e risoluzione delle problematiche” del comparto trasporti.