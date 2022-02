Sos Ucraina, la Capitanata risponde con raccolta di medicinali e indumenti

Statoquotidiano.it, 28 febbraio 2022. Solidarietà all’Ucraina, con i pacchi che partono dalla Capitanata e con il censimento sulla disponibilità all’accoglienza. Il comitato “Foggia non si lega” da oggi raccoglie bei di prima necessità in viale Michelangelo da consegnare all’associazione italo-ucraina di Puglia e Basilicata sita a Bari. Invita chiunque abbia disponibilità di spazi a dare ospitalità ai rifugiati che ne faranno richiesta.

La Caritas diocesana Foggia-Bovino ha avviato un censimento delle abitazioni da mettere a disposizione per avere una stima delle possibilità di accoglienza e ha lanciato una raccolta fondi con un numero Iban.

Da Manfredonia l’appello del sindaco Gianni Rotice e della rappresentante della comunità ucraina Oxana. Sos Ucraina, dal Comune di Manfredonia appello alla solidarietà

Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta rivolge un accorato appello a tutti gli ucraini che vivono a Lucera, molti dei quali, dice “motore delle nostre aziende agricole”. “Non sentitevi mai soli, non lasciatevi prendere dalla disperazione, la città di Lucera è al vostro fianco”. Lo stesso meggaggio su facebook lo lancia in ucraino con l’indirizzo del Comune cui rivolgersi.

L’associazione “Noi”- comunità in movimento” di Cerignola si è attivata – con priorità entro mercoledì- per raccolta di bende, medicinali, igienizzanti e disinfettanti, fino a venerdì per indumenti e coperte. “Ricordiamo che tutto viene coordinato e gestito dalla Dottoressa Colasuonno, e per suo tramite, dalla Polizia di Stato”. Ringrazia sentitamente la Cerichem Biopharm srl per il materiale donato in favore della popolazione ucraina; il centro socio-educativo “Agape” – Cooperativa L’abbraccio per il prestito del furgone; la Polizia di Stato per lo stoccaggio e la raccolta.