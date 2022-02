Ucraina, il vescovo di Manfredonia pregherà per la fine della guerra

MANFREDONIA /MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 28/02/2022 – (quotidianodipuglia) In Puglia c’è un posto speciale dove in questi giorni si prega con particolare intensità per l’Ucraina: è Monte Sant’Angelo, cittadina del Gargano che ospita il santuario più famoso del mondo dedicato all’Arcangelo Michele.

Patrono della capitale ucraina – infatti compare anche nel suo stemma – e venerato nell’omonimo monastero dorato che si erge in tutta la sua bellezza sulla cima di una collina sul fiume Dnepr: edificio distrutto negli anni ‘30 dalle autorità sovietiche, ma poi ricostruito nel 1991, in occasione dell’indipendenza ucraina.

Dove adesso, spiegano dal Comune, si lavora per organizzare aiuti per i fratelli ucraini, ma anche per ottenere il riconoscimento della Via Micaelica da parte del Consiglio d’Europa: Monte Sant’Angelo è già unita dal Patto di amicizia con la Sacra di San Michele della Val di Susa (dal 2018) e dal 2019 gemellata con Mont Saint-Michel, abbazia fondata nel 708 con una pietra arrivata dal santuario pugliese. Che sarà teatro giovedì 3 marzo, come ha chiesto Papa Francesco, di una giornata di preghiera per la pace in Ucraina: alle 11 la Messa, alle 15 l’Ora della Misericordia presieduta dall’Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo Franco Moscone, alle 19 la veglia inter-parrocchiale. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del santuario (https://www.youtube.com/channel/UCgqG8HI1HpuC9P6B-u4MlNw).

(quotidianodipuglia)