Unione Bisceglie e Manfredonia Calcio si dividono la posta: 1-1

Statoquotidiano.it, (Manfredonia (Fg), 28 febbraio 2022 – Dopo la striscia di due vittorie consecutive, sul difficile campo dell’Unione Bisceglie, ottiene solo un pareggio il Manfredonia Calcio 1932, nella ventesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Dopo la rete dei locali nella prima frazione di gioco, il Donia pareggia i conti e raggiunge quota 32 punti in classifica ma perde la quarta posizione, scavalcato dal San Severo, oggi vittorioso in trasferta a Trani.

Gara disputata all’impianto Di Liddo di Bisceglie, caratterizzata da un terreno di gioco al limite della regolarità per dimensioni, quindi, notoriamente difficile per le squadre abituate a manovrare in ampiezza. Primo brivido al 21’ con Trotta su calcio di punizione insidioso su cui Lullo si fa trovare pronto. Al 36’ passa in vantaggio l’Unione Bisceglie con il suo attaccante Zinetti con un gran colpo di testa con il pallone indirizzato sul secondo palo. Passa solo un minuto e ci prova ancora Trotta con un tiro cross parato sulla linea di porta. Si rientra in campo e giusto qualche minuto ed il Donia accorcia le distanza al 3’ con Laborda. Ci provano entrambe a far bottino pieno ma l’equilibrio tattico e tecnico fa da pradrone, con i locali che sfiorano il colpaccio a fine gara con Piarulli il cui tiro per poco non centra lo specchio della porta. Un pareggio, sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, in una gara condizionata dalla pesantezza del terreno di gioco, causa allentamento per pioggia che ha accentuato inevitabilmente le contese fisiche. E’ tempo di concentrarsi sulla prossima gara interna con il Trinitapoli, squadra tosta ed ostica, oggi vittoriosa in trasferta, con un secco 0 a 3 rifilato all’Atletico Vieste.

A cura di Antonio Castriotta

________________________________________

IL TABELLINO

A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE – MANFREDONIA CALCIO 1932 1-1

Reti: 36’ pt Zinetti; 3’st Laborda.

A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE: Lullo, Amoruso, Quacquarelli, D’Alba, Stella, Bufi (20’st Zingrillo), Tedone (15’st Petrignani), Andriano, Amoroso, Camporeale (30’st Piarulli), Zinetti.

A disposizione: Di Bari, Zingrillo, Binetti, Inghingolo, Mastrorilli, Petrignani, Di Pierro, Piarulli, Preziosa,

Allenatore: Luca Rumma

MANFREDONIA CALCIO 1932: Mascolo, Stoppiello, Manna, Laborda, Colangione, Di Canio, Trotta, Cicerelli, D’Imperio, Eletto, Monopoli.

A disposizione: Sarri, Guerra, Lauriola, D’Amico, Mastrogiacomo, Prota, Ciuffreda, Damato.

Allenatore: Francesco Cinque

ARBITRO: Francesco Albione (Lecce). Assistenti: Nicola de Candia (Bari), Gianluigi Novielli (Bari).

NOTE – Ammonti: Cicerelli, D’Imperio.

Espulsi: Di Bari.

Rec: 0 pt e 4 st.