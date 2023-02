Ascoli Satriano: si vota a maggio, Perrino candidata sindaco di una civica

StatoQuotidiano, 28 febbraio 2023. Presentata ad Ascoli Satriano la lista civica “Ascoli Nuova”, in lizza per le elezioni amministrative del 14 maggio prossimo, in un incontro aperto al pubblico intitolato “Bisogni e fabbisogni di una comunità”.

Ascoli è uno degli 800 comuni impegnati nella prossima tornata elettorale. Il paese è commissariato da quando l’amministrazione in carica è decaduta per le dimissioni di tre eletti della maggioranza. La campagna elettorale entra nel vivo, sul palco una parte dei componenti, accanto alla candidata alla carica di sindaco, Maria Teresa Perrino.

Ciascuno dei rappresentati iscritti a parlare ha tracciato un brevissimo profilo della propria vita professionale e ha soprattutto indicato le ragioni della propria candidatura e i temi e i problemi che ha maggiormente a cuore.

“Si parte dal tema del lavoro – ha detto Mauro Di Santo- sia quello agricolo che industriale ed artigianale, campo nel quale in questi anni si è assistito ad una diaspora di attenzione e di operatori, con il risultato che tanti giovani ascolani hanno lasciato il loro paese per approdare al Nord”.

La dottoressa Angela Sangiorgio, nutrizionista, ha elencato i campi di azione in futuro e quelli di assenza di Ascoli in importanti appuntamenti nella rete dei comuni viciniori. Il tema dell’ambiente è caro a tutti ed è un tema trasversale in ogni intervento ma è il focus di Lorenzo Guadagno, che da ascolano vive da molti anni come lavoratore all’estero. “Desidero vedere realizzata anche ad Ascoli quella cultura e quell’amore per il proprio territorio che ho potuto ammirare nei Paesi europei (Svizzera, Austria, Germania) nei quali svolgo la sua attività”. Ha fatto come tutti i partecipanti esempi concreti di interventi sia di ampia portata che di facile attuazione nell’immediato.

Gli aspetti culturali come concretezza del fare per alimentare nei giovani e negli adulti l’amore per il proprio paese, che gode di straordinari doni naturali e artistici, ha trovato nelle parole di Giusi Di Stefano concreti progetti di attuazione a vantaggio di una popolazione di ogni fascia d’età.

Alla candidata alla carica di sindaco, prof.ssa Maria Teresa Perrino, il compito di tracciare la rotta di questo progetto di cittadinanza attiva e di chiarire il senso del ‘nuovo’, aggettivo contenuto nel logo del gruppo civico. “Il nuovo sta tutto in un rovesciamento di senso e di valore da assegnare alle parole, portatrici di significati spesso ripetuti stancamente, nel Ri-Spetto del Passato che non va assolutamente demolito, anche quando non trova particolari apprezzamenti, come alcune demolizioni materiali o intitolazioni con nuovi nomi a cose antiche. Il Passato è quello che l’immortalità della microstoria di Ascoli ha trasmesso alle generazioni attraverso i secoli, ed è sacro, mentre ogni nuova amministrazione può a ragione agire con consapevolezza e intervenire nel Presente, ipotizzando al tempo stesso il Futuro”.

Inoltre, ha aggiunto la candidata, “auspichiamo una competizione elettorale che sia soprattutto sana, in dispregio dei modelli imperanti ovunque in Italia e soprattutto in tv, dove la politica ha l’odore dello spargimento di sangue che alimentava le pulsioni primitive ed istintive nelle arene di cui ci parla la storia”.

“Non: vinca il migliore – ha detto – perché siamo tutti migliori e padri e madri di famiglia. Vinca chi persuade il popolo libero sulla base di una triade semplice e ineludibile per ogni persona: un Pensiero, una Parola che lo sappia rappresentare in coerenza, una Azione in altrettanta coerenza. Vinca chi, osservato con ri-spetto, cioè con i tempi non veloci della riflessione, sappia trasmettere con il proprio stile personale e sociale una identità condivisibile.

Nell’accettazione del risultato elettorale come libera scelta dei cittadini che, si vinca o si perda, non cambia di una virgola la vita di persone che pongono se stesse con piacere al servizio della comunità.”

La candidata a Sindaco ha rivolto un chiaro invito alla partecipazione attiva di tutti alla “politica, che non deve essere visto come il campo specifico di chi ne fa una professione ma che è di semplice e normale e sereno espletamento della propria cittadinanza, perché ‘politico’, lo si dimentica spesso, significa solo ‘essere cittadini’”.

​Le parole della presentazione sono state integrate da interventi da parte di alcuni dei presenti, con i quali si è sperimentato anche per la prima volta il dialogo fra candidati di schieramenti avversi. Anche questo, è stato sottolineato, un segno di assoluta novità.

Gli appuntamenti proseguiranno anche su temi monotematici e sulla scorta della migliore tradizione di ogni campagna elettorale.

