Ci siamo. Tutto pronto per la IV edizione del Premio letterario “I fiori blu”

StatoQuotidiano.it, Foggia, 28 febbraio 2023. Per il quarto anno Foggia torna tra le città “capitali della lettura” grazie al prestigioso Premio letterario nazionale “I fiori blu”, istituito su iniziativa dell’omonima Associazione culturale, presieduta dalla giornalista Alessandra Benvenuto, presidente e direttrice artistica del Premio, in partenariato con l’Università di Foggia, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e l’Ufficio scolastico territoriale.

Il Premio rende Foggia protagonista della scena culturale nazionale portando in Capitanata 14 libri – di scrittrici e scrittori – candidati al Premio, sette titoli selezionati per la sezione Saggistica e sette per la sezione Narrativa. Si tratta di un percorso di consapevolezza che da marzo a settembre coinvolge tutto il territorio e in particolare gli studenti e studentesse di sette istituti superiori di Foggia, Conservatorio, Università e Accademia di Belle Arti.

A selezionare i 7 finalisti tra i 14 candidati del Premio “I fiori blu” è una Giuria Tecnica presieduta da Paolo Mieli e composta da Ritanna Armeni, Luciano Canfora, Serena Dandini, Marco Ferrante, Sandra Petrignani, Lidia Ravera e Silvia Truzzi. Subito dopo, i finalisti vengono sottoposti al voto della giuria popolare proveniente da tutta Italia.

La IV edizione del Premio Letterario Nazionale “I fiori blu”, sarà presentata in una conferenza stampa venerdì 3 marzo alle 11.30 nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. Interverranno Raffaele Piemontese assessore al bilancio e vicepresidente della Regione Puglia, Aldo Patruno direttore del dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia, Ritanna Armeni giornalista, scrittrice e componente della Giuria Tecnica del Premio, Lucia Maddalena professoressa decana dell’Università di Foggia, facente funzioni in attesa della nomina del nuovo rettore, Maria Aida Episcopo dell’Ufficio Scolastico Territoriale ambito territoriale di Foggia, Alessandra Benvenuto presidente e direttrice artistica del Premio “I fiori blu”, Aldo Ligustro presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Luca Vigilante amministratore delegato di Universo Salute del Gruppo Telesforo, in rappresentanza di tutti gli sponsor privati.

Il premio “I fiori blu”, che vanta gli auspici del CEPELL – Centro per il libro e la lettura, è patrocinato da Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Camera di Commercio di Foggia, Confindustria Puglia e RAI Puglia. Media partner del Festival sono RAI Cultura, Antenna Sud e Bonculture.

Sarà possibile seguire la diretta della conferenza stampa sul sito del Premio https://www.premioifioriblu.com/ o sulla pagina facebook del Premio https://www.facebook.com/premioifioriblu