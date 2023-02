Foggia, 28 febbraio 2023 – Cade un solaio nell’abitazione in Via Airone, zona Via San Severo a Foggia e solo per un caso fortuito gli occupanti erano fuoricasa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Si sta provvedendo ad accertare la stabilità delle case vicine ed eventualmente sgomberarle.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI: