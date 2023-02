Manfredonia. “Canone unico patrimoniale”: atto di indirizzo tariffe 2023

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 28 febbraio 2023. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato “dato indirizzo al Dirigente del VI Settore di calibrare le tariffe relative alle occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti per i pubblici esercizi, affinché non vi sia eccessivo scostamento tra la tariffa giornaliera e la tariffa permanente, cercando di mantenere invariato il gettito delle entrate”.

Allo stesso tempo, è stato dato indirizzo al dirigente del VI Settore di calibrare le tariffe relative alle occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti affinché ci sia maggiore differenziazione tra la zona 1 identificata come Zona Omogenea A), la zona 2 identificata con la Zona Omogenea B) e la zona 3 identificata con la Zona Omogenea C), al fine di incentivare lo sviluppo delle attività economiche anche nelle zone semicentrali del

territorio; (…) di calibrare le tariffe relative alle aree oggetto di occupazione di suolo e sottosuolo pubblico per le attività di distributori di carburante, anche riducendo le

entrate del CUP dalle predette categorie.

ATTO INTEGRALE gc-34-24022023