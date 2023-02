Manfredonia. Ecco gli indirizzi per l’occupazione del suolo pubblico (ATTO)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 28 febbraio 2023. Con recente atto della Giunta comunale di Manfredonia, è stato preso atto che la disciplina dell’art. 1, comma 815 della Legge 29.12.2022, n.197, proroga al 30.06.2023 le misure semplificate per l’occupazione di suolo pubblico finalizzato alla somministrazione di cibi, alimenti e bevande, al fine di favorire e incoraggiare le attività economiche.

E’ stato dato atto dell’intervenuta proroga “per legge” della disciplina semplificata, dettagliata in ambito locale con la Deliberazione Commissariale n. 26 del 20.05.2021,

che consente:

– la permanenza sul territorio delle occupazioni già perfezionate fino al 30.06.2023, con obbligo di ripristino dello status quo ante a cura dell’interessato, alla scadenza del periodo di riferimento, e autorizza:

– l’utilizzo della procedura semplificata per l’istruttoria delle nuove istanze che perverranno da parte delle attività che intendono occupare il suolo pubblico per la somministrazione di cibi, alimenti e bevande nella corrente annualità e fino al 30.06.2023.

E’ stato dato atto che le occupazioni di suolo pubblico temporaneo per la somministrazione, sprovviste di apposita autorizzazione rilascia dal Settore VI – Servizio Demanio e Patrimonio, sono ritenute occupazioni abusive”.

ATTO INTEGRALE gc-30-16022023