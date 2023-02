Manfredonia, la piaga delle “ditte fantasma”: rifiuti abbandonati ovunque

Scoperti dalle Guardie Ambientali Italiane, sacconi pieni di RIFIUTI SPECIALI, trattasi di scarti di impiantistica idraulica, abbandonati illegalmente in aperta campagna (territorio incontaminato) nei pressi del torrente candelaro SP.60 – Manzella aggiunge, le “ditte FANTASMA” non possono smaltire legalmente i rifiuti prodotti dal loro operato, perché non in regola con le leggi vigenti, magari pretendono dall’utente ulteriori costi per lo smaltimento dei rifiuti, che poi vengono abbandonati illegalmente sul territorio, devastando l’ambiente con ripercussioni sull’ecosistema e su tutta la collettività”. Lo riporta Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane.