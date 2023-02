Manfredonia, “sdemanializzazione aree lungomare e costituzione parcheggi su aree demaniali”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 28 febbraio 2023. Con recente delibera di Giunta comunale, è stato dato atto indirizzo di provvedere alla modifica dello stato giuridico delle aree demaniali già in consegna provvisoria ai sensi dell’ex art. 34 del Codice della Navigazione Marittima mediante richiesta di sdemanializzazione ed acquisizione delle stesse.

E’ stato demandato, al dirigente del 5° Settore, nelle more della conclusione dell’iter amministrativo di cui sopra e previo assenso del titolare delle aree, l’attivazione della sosta a pagamento in forma di utilizzazione “diretta” da parte del Comune, con vincolo dei proventi del servizio all’utilizzo esclusivo per la qualificazione e/o manutenzione delle aree del demanio marittimo dello Stato destinate alla mobilità urbana e parcheggi.