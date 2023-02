Un 21enne del Foggiano trovato in area di servizio con auto rubata e senza patente

FOGGIA, 28/02/2023 – (chietitoday.it) La polizia stradale questa mattina, durante un controllo lungo l’autostrada A14, ha fermato e rinvenuto un’auto rubata con a bordo tre persone che sono state denunciate.

Erano circa le 8,20 quando il personale della sottosezione di Pescara Nord ha controllato una Renault Clio ferma nell’area di servizio ‘le Sirene’, nel territorio di Francavilla al Mare: il conducente, un ventunenne della provincia di Foggia, è risultato sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita mentre uno dei passeggeri avrebbe fornito alla polizia false generalità. Dai successivi controlli sulla utilitaria è emerso anche che il telaio era contraffatto e che a bordo del veicolo c’era una centralina di un’ altra autovettura di alta gamma rimappata.

I tre occupanti sono stati indagati in stato di libertà per ricettazione dell’auto e della centralina, che sono stati sequestrati. Uno di loro è stato anche denunciato anche per aver fornito false generalità. chietitoday.it