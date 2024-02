Foggia. “Sul web circola una foto di un nostro operatore mentre, in servizio, sorseggia una birra. La notizia era stata prontamente segnalata giorni fa per opportuna conoscenza dalle forze dell’ordine intervenute a Foggia (nei pressi del Nodo Intermodale della stazione ferroviaria) per un controllo sul tasso alcolemico dello stesso mentre – fuori servizio – stava rientrando in deposito e sanzionato.

Sempre le forze dell’ordine allertavano la nostra Direzione di Esercizio che, prontamente, inviava sul posto un autista per sostituire l’operatore oggetto di verifica.

Si comunica che questa azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità sul presunto comportamento non regolamentare come si evince dalla foto che sta circolando”.

Lo rende noto Ferrovie del Gargano.