Foggia. Recentemente, Ferrovie del Gargano è stata coinvolta in una controversia a seguito di due segnalazioni mosse nei confronti del macchinista ed autista. Pur affermando che tali eventi potrebbero sembrare particolari e gravi, “ritengo fondamentale analizzare attentamente i fatti per svelare la verità dietro ciò che sembra essere una tempesta in un bicchiere d’acqua“, dice Ermanno a StatoQuotidiano.it

“Il primo aspetto oggetto di discussione è l’incidente del macchinista che ha preso in braccio un neonato per pochi secondi. Affermare che ciò sia motivo di tragedia è eccessivo; il professionista, esperto e ben consapevole della linea, ha garantito la sicurezza del viaggio. L’esperienza acquisita nel tempo dimostra che non si è verificato alcun pericolo tangibile. La guida su rotaia non impedisce una breve pausa, come il diritto di recarsi al bagno, senza compromettere la sicurezza dei passeggeri”.

“Allo stesso modo, il semplice atto di bere un goccio di birra quando la gola è secca è stato amplificato in modo sproporzionato. Trattare tali azioni umane comuni come gravi è ingiusto, specie considerando che nel contesto del trasporto pubblico, il benessere del personale è altrettanto cruciale per garantire un servizio sicuro ed efficiente”.

Il mittente del messaggio sottolinea, con ragione, che in situazioni più serie, come un sorpasso vietato da parte di un autobus o l’ignoranza di un semaforo rosso da parte di un treno, l’attenzione e la denuncia sembrano scarse. “Ciò solleva un importante interrogativo sulla percezione pubblica delle priorità, spesso influenzata da polemiche superficiali rispetto a questioni più rilevanti”.

“In un’epoca in cui le banalità acquisiscono spesso una risonanza sproporzionata rispetto alla loro importanza reale, è essenziale distinguere tra situazioni vere e proprie e situazioni create ad arte. Le segnalazioni contro i due conducenti sembrano rientrare nella seconda categoria, poiché, dopo un’analisi attenta, emerge che non hanno commesso alcuna azione indecorosa o pericolosa”.

“E’ urgente porre fine a questa tempesta mediatica, concentrando l’attenzione su questioni più gravi e concrete. Mentre si ringrazia il mittente per la segnalazione, è importante sottolineare che il dibattito pubblico deve essere guidato dalla realtà e dalla proporzionalità, evitando di creare allarmismi ingiustificati”.