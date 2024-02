FOGGIA – “Lo denunciamo da mesi, tra l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria, che la Puglia è la regione più affollata di detenuti della nazione con un tasso di sovraffollamento medio del 165% (con punte del 190%) circa, a cui fa da contraltare la più bassa percentuale di poliziotti/detenuti presenti della nazione”.

Lo denuncia, in una nota, il Sappe (Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria), con il segretario Federico Pilagatti.

“I numeri sono drammatici con Taranto +185%; Foggia +190%; Lecce+180%; Bari+170% e potremmo continuare con tutte gli altri penitenziari ormai allo stremo” prosegue.

“Eppure nelle altre regioni il fenomeno del sovraffollamento dei detenuti non è così grave come nella nostra regione, e questo non lo diciamo noi ma i dati forniti dal Dap.

Ma la cosa ancora più grave è che questo sovraffollamento a macchia di leopardo, fa scattare la tagliola della sentenza “Torregiani” che costringe a pagare soldi ai detenuti presi dalle tasche degli italiani onesti, nonché a farci condannare dall’Europa per tortura nei confronti dei detenuti stessi”, sostiene.