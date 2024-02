Foggia. Sono passati 6 mesi dall’omicidio di Franca Marasco, 72 anni, titolare della tabaccheria di via Marchese De Rosa accoltellata nella propria rivendita la tarda mattina del 28 agosto 2023 per rapinarle 75 euro e 2 telefonini. Due le persone sottoposte al tempo a misura cautelare: V. C., 70 anni, foggiano, arrestato il 14 settembre quale presunto complice di Redouane Moslli, il bracciante marocchino di 43 anni in cella dal 3 settembre, reo confesso.

Di seguito, il ricordo di un nipote della vittima.

“Caro Direttore,

oggi, a sei mesi dall’assassinio di mia zia, Francesca Marasco, uccisa con terribile e indescrivibile ferocia mentre era a lavoro nella sua tabaccheria in via Marchese de Rosa n. 100 a Foggia, la città mi appare sempre più avvolta in un “silenzio assordante” e dissonante… silenzio che mi ha riportato alla mente una famosa canzone che fece storia qualche tempo fa e con la quale vorrei suggellare questo momento preciso e il drammatico evento che ha colpito la mia famiglia, la nostra città e il cuore di tutti.

Il “suono del silenzio” a Foggia viene da sei mesi interrotto “solo” da chi inneggia alla nostra città come cuore di una, secondo me ormai vuota e malinconica, passione calcistica, priva di reali contenuti sportivi e quantomeno sociali; città sorda alle aspettative e prospettive dei più giovani, che sistematicamente vengono messi da parte dalla mancanza di prospettive; città che si narra ormai come forzatamente multietnica…ma legata a “valori” spesso di una carità presunta, quanto forse redditizia, in nome della quale si calpesta la sicurezza sociale “usando”… “solo”, troppo spesso per propri scopi utilitaristici… chi viene accolto (in nome di un ” Dio neon” o di ideali di colore politico) e poi mai integrato realmente nel tessuto sociale o incluso nella vita vera del nostro capoluogo; città in cui la sicurezza sociale viene avvertita sempre più come perduta.. per sempre…e dove commercianti, piccole imprese, giovani, professionisti, lavoratori..avvertono, ogni giorno in crescendo,un senso di insicurezza e disorientamento, nonché sfiducia nel futuro che attende loro, i propri cari e le proprie famiglie.

Forse parlarne… o scriverne farebbe bene per cercare e sollevare VERITÀ e suscitare proposte… ora che… a sei mesi dal delitto che ha privato me dell’affetto di una zia e la mia famiglia di una parte del suo cuore… il “silenzio assordante” ha dato ampio spazio e grandi opportunità di riflessione sulla realtà dei fatti.

A Zia Franca, oggi, vorrei dedicare i versi del Suono del Silenzio”. Michele Ciani

The sound of silence (1966) di Simon and Garfunkel [Columbia]

Hello, darkness, my old friend

I’ve come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains within the sound of silence

In restless dreams I walked alone

Narrow streets of cobblestone

Beneath the halo of a street lamp

I turn my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed

By the flash of a neon light

That split the night and touched the sound of silence

And in the naked light I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs

that voices never share

And no one dared disturb the sound of silence.

“Fools,” said I, “you do not know

Silence like a cancer grows.”

“Hear my words that I might teach you,

Take my arms

that I might reach you.”

But my words like

silent raindrops fell,

And echoed in the wells of silence.

And the people bowed and prayed

To the neon god they made.

And the sign flashed out its warning

In the words that it was forming.

And the signs said: “The words of the prophets

Are written on the subway walls

And tenement halls,

And whisper’d in the sound of silence.”

Traduzione:

Ciao, oscurità, vecchia amica

sono qui per parlarti ancora

perché una visione sta arrivando dolcemente…

ha lasciato i suoi semi mentre dormivo

e la visione che si è fissata nella mia mente

rimane ancora dentro il suono del silenzio

In sogni senza riposo io camminavo da solo

in strade strette acciottolate

nell’alone di luce di un lampione

sentivo il mio colletto freddo ed umido

quando i miei occhi furono abbagliati

dal lampo di una luce al neon

che spezzò la notte e intaccò il suono del silenzio.

E nella luce fredda io vidi

diecimila persone, forse più…

Persone che parlavano senza dire nulla

persone che ascoltavano senza capire

persone che scrivevano canzoni

che le voci non potevano cantare assieme

e nessuno osava disturbare il suono del silenzio

“Pazzi” dissi io “voi non sapete

che il silenzio cresce come un cancro”

“Ascoltate le parole che io posso insegnarvi.

Prendete le mie braccia

così che possa raggiungervi.”

Ma le mie parole cadevano

come gocce di pioggia silenziose,

e ne usciva l’eco dai pozzi del silenzio.

E la gente si inginocchiava e pregava

al dio neon che aveva creato.

E l’insegna lampeggiava il suo messaggio

con le parole che lo formavano.

E il messaggio era: “Le parole dei profeti

sono scritte sui muri della metropolitana

e negli androni dei palazzi,

e diventano sussurro nel suono del silenzio”.