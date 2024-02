Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale pugliese attualmente detenuto con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso, si è descritto in modo provocatorio riguardo ai suoi presunti legami con la criminalità organizzata. Questo emergerebbe dalle intercettazioni durante le indagini sul suo coinvolgimento nelle elezioni comunali di Bari del 2019, che portarono all’elezione della moglie Maria Carmen Lorusso con la lista ‘Di Rella sindaco’ (centrodestra).

Nel corso di un colloquio immaginario, Olivieri menziona il fatto che suo suocero, l’oncologo Vito Lorusso (anche lui coinvolto e arrestato), avrebbe operato e salvato la vita al fratello di Savinuccio Parisi, un noto boss mafioso deceduto nel 2019. Nel dialogo, Olivieri si autodefinisce “un intoccabile” in un modo che suggerisce una presunta protezione basata su queste connessioni.

Le intercettazioni, riportate negli atti giudiziari, mostrano anche Olivieri durante soliloqui in cui la Procura afferma che egli esprime il suo modo di pensare, caratterizzato da violenza e disprezzo non solo verso la legalità, ma anche verso le esigenze di cura di un uomo malato terminale, legato al suocero.

In uno di questi soliloqui, Olivieri sembra minacciare il custode di una sua masseria per un presunto furto di frutta, suggerendo addirittura punizioni fisiche. La Procura sottolinea come tali elementi dimostrino l’estrema pericolosità della personalità di Olivieri e il suo elevato profilo delinquenziale, collegandolo alla criminalità organizzata locale.

In un altro momento del 2019, Olivieri menziona le sue amicizie in varie parti, evidenziando la vastità delle sue connessioni sociali. La Procura interpreta tali dichiarazioni come indicatori del coinvolgimento di Olivieri in ambienti criminali e della sua propensione a usare la violenza per risolvere situazioni scomode o ostacoli.