Foggia. “In qualità di Presidente della Fondazione Mosè La Cava, artista lucerino molto noto nell’ambiente artistico foggiano dove ha operato attivamente per oltre venti anni (scomparso prematuramente nel 2021) mi preme informare i media a proposito di un piccolo ma, dal punto di vista emotivo, importante evento programmato per venerdì 1 marzo 2024 dedicato all’artista di cui la Fondazione porta il nome. Evento per il quale, dal nostro canto, non abbiamo esitato a concedere il patrocinio.

La richiesta di collaborazione è giunta alla Fondazione da parte dei proprietari e gestori di Friggitoria in Centro per un evento volto a ricordare l’amico, prima che l’artista. La location è inusuale ma in realtà perfettamente nelle abitudini di condivisione di Mosè, che ha sempre apprezzato la possibilità di esporre i propri lavori in luoghi di ritrovo non ortodossi, diciamo così”.

Così in una nota Paolo Lops, Presidente della Fondazione Mosè La Cava.

“Loro sono stati amici di lungo corso di Mosè, il quale si era occupato, tra le altre cose, di realizzare per la loro attività il logo e degli elementi di comunicazione. Le reti amicali di Mosè, Nino e Vito erano ampiamente sovrapponibili, e una parte dei frequentatori del locale è composta da quanti erano anche amici dell’artista. Per questo motivo la Fondazione percepisce allo stesso tempo questo piccolo evento come un’occasione per mostrare in una luce diversa un esempio di lavoro su commissione (in quanto le immagini che verranno rivisitate per l’occasione fanno parte della comunicazione pensata da Mosè per l’attività dei due amici), e come un momento di condivisione della memoria dell’amico lucerino.”

“Mosè amava, come ogni artista, esporre in galleria. Più di qualsiasi altra cosa, però, Mosè trovava sempre grande soddisfazione nell’esporre e lavorare in luoghi di ritrovo: discoteche, ristoranti, enoteche, le vie della città, posti in cui la gente capita più o meno per caso, si incontra, vive momenti di convivialità e, in maniera altrettanto casuale e libera, abitua il proprio sguardo all’arte, ad un pizzico di bellezza, più o meno sofisticata che sia. Il piacere di chiacchierare, magari sorseggiando un calice di vino, con l’ultimo arrivato che vuol sapere qualcosa di più del lavoro dell’artista”.

“Un contatto più diretto e inevitabilmente informale con un pubblico che potrebbe diventare il proprio pubblico. E perché no, la possibilità di raggiungere un potenziale acquirente non avvezzo alle gallerie, ai luoghi deputati. Mosè dedicava la stessa attenzione alla comunicazione degli eventi in galleria di quelli in enoteca. Non c’erano eventi minori. Gli eventi erano tali, punto. Tutti belli, tutti necessari, tutti importanti”.

“Anche per questo ci è sembrato giusto e naturale prestare il riconoscimento della Fondazione ai ragazzi della Friggitoria in Centro, a maggior ragione se la richiesta giunge da coloro che sono stati più di ogni altra cosa due amici di Mosè. Naturalmente accoglieremo chiunque desideri unirsi a noi con grande piacere per un bicchiere di vino e due scagliozzi caldi”.