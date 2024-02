Bari. In occasione della BTM 2024, in corso alla Fiera del Levante di Bari, ieri l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane e l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia hanno partecipato al panel “Infrastrutture e mobilità per il turismo”, moderato da Massimo Salomone, coordinatore del gruppo tecnico Turismo di Confindustria Puglia. Hanno partecipato Matteo Colamussi, presidente Asstra Puglia e Basilicata e direttore generale Ferrovie Appulo Lucane, Maria Annunziata Giaconia, direttore di Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, Vincenzo Marzi, responsabile Struttura Territoriale Puglia di Anas spa e commissario straordinario di Governo per la realizzazione di infrastrutture stradali in Puglia, Marina Lalli, presidente Federturismo Confindustria, e Cosimo Ranieri, presidente Sezione Turismo Confindustria Bari e BAT.

Gli assessori Maurodinoia e Lopane hanno evidenziato che, grazie alla proficua collaborazione tra i loro Assessorati, è stato possibile avviare una programmazione condivisa in materia di trasporti anche per valorizzarne le finalità turistiche.

Frutto di questa collaborazione è il progetto Puglia easy to reach.

“Gli spazi di discussione di BUYPUGLIA-BTM ci danno la possibilità di recepire opportunità e criticità per il nostro sistema turistico. Lo scorso anno, nello stesso evento, il confronto ci ha fornito un input importante, tra i vari emersi, in merito all’ampliamento dell’iniziativa Gargano Easy to Reach a tutta la Puglia – ha spiegato l’assessore Lopane -. Abbiamo dunque realizzato nei mesi scorsi quanto emerso allora, incrementando con apposito emendamento nel bilancio regionale, le risorse destinate alla misura a circa 1 milione di euro e allargando a tutta la destinazione regionale la possibilità di predisporre collegamenti a mezzo autobus tra gli aeroporti pugliesi e le nostre mete turistiche nel periodo estivo. Ad un anno di distanza, grazie al costante lavoro sinergico con la collega Maurodinoia, presto apriremo al confronto con i territori in merito ai percorsi di mobilità turistica da attivare per la prossima estate. Il lavoro prosegue e Puglia Easy to Reach è pronta a farsi strada”.

“Ormai turismo e trasporti camminano insieme, è un binomio inscindibile che ci porta a lavorare insieme anche per quanto riguarda la programmazione – ha detto l’assessore Maurodinoia -. Il mio Assessorato si occupa principalmente di trasporto pubblico locale, per lo più destinato ai pendolari per studio e lavoro, ma grazie alla costruttiva collaborazione con l’Assessorato al Turismo ora può guardare anche al turista che si muove in Puglia. Puglia easy to reach, proprio per volontà dell’assessore Lopane, estende quello che era il servizio Gargano easy to reach a tutto il territorio potenziando i collegamenti stagionali tra gli aeroporti pugliesi e le più rappresentative destinazioni turistiche. Anche con la DGR 1112/2023 il mio Assessorato ha destinato alle Province oltre 5 milioni di euro per il potenziamento dei collegamenti con luoghi pubblici di rilevanza come scuole, ospedali, stazioni e aeroporti.”

“Anche nella programmazione delle infrastrutture abbiamo avviato un dialogo con il turismo – ha aggiunto l’assessore Maurodinoia -. Obiettivo è colmare i gap con il Nord, offrendo infrastrutture ferroviarie, viarie e aeroportuali moderne, sicure e funzionali al territorio. In questo ci aiuteranno le risorse della nuova programmazione FSC 2012-2027 e la stretta collaborazione con le aziende ferroviarie, con AdP e con Anas. Proprio con Anas e attraverso la soluzione del commissario straordinario di Governo siamo riusciti a sbloccare importanti interventi su strade del Gargano e del Salento che porteranno vantaggi in ogni settore, in particolare quello turistico”