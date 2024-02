Manfredonia. “Domenico La Marca? Non credo sia il profilo giusto, di comprovata esperienza, per proporlo a candidato a sindaco del Comune di Manfredonia. La città ha necessità oggi di avere una persona in grado di comprendere almeno quali possono essere i problemi principali da affrontare. Immediatamente”.

E’ quanto detto a StatoQuotidiano da Salvatore Zingarello, già vicesindaco del Comune di Manfredonia, prima dello scioglimento del Consiglio comunale nel 2019 per infiltrazioni della criminalità.

“E’ chiaro – aggiunge Zingariello – non è solo il sindaco l’unico elemento di un’Amministrazione, ma un’intera classe dirigente. Penso alla nostra straordinaria esperienza di centrosinistra a Manfredonia, con risultati irripetibili a livello amministrativo. Quindi, Domenico La Marca, con il massimo rispetto, non credo sia il profilo giusto per il centrosinistra locale (della stessa opinione anche il già sindaco Angelo Riccardi,ndr). Mi auguro un centrosinistra allargato, che sia campo largo o campo giusto, al Movimento 5 Stelle. L’obiettivo è questo, si è lavorato per mesi a questa convergenza”.

“FATONE? UN NOME SUL QUALE SI PUO’ DISCUTERE”

“Raffaele Fatone? Può sicuramente essere un nome sul quale si può discutere, fermo restando che i referenti del M5s devono prima chiarire se sono disponibili a una coalizione ampia. Bisogna stabilire le priorità. Prima bisognerà tracciare il campo, poi si potrà discutere del candidato a sindaco. Fatone? Una figura sulla quale si può ragionare”. “Per il resto: fughe in avanti e autocandidature non sono utili a nessuno”, continua Zingariello.

“RAPPORTO TRA CAMPO, BORDO E RICCARDI? VISIONI DIVERSE, SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE HA INFLUITO”

“Sul rapporto tra Campo, Bordo e Riccardi: l’ex sindaco ha detto la sua. In passato probabilmente ci sono state visioni differenti, discussioni. Sicuramente ha influito lo scioglimento del consiglio comunale nel 2019 per infiltrazioni della criminalità. Un grandissimo errore, la norma va sicuramente rivista.

La misura preventiva può essere accettata, ma se la stessa – dopo le opportune verifiche – attesta la mancanza di qualsiasi illecito amministrativo lo scioglimento del Consiglio è inopportuno. E’ stata tranciata un’intera classe politica che avrebbe potuto ancora dire la propria. Oggi c’è necessità dunque di una nuova classe dirigente preparata, e sta emergendo, per riprendere un cammino politico consapevole e duraturo. Il tutto per una serenità amministrativa fondamentale”.