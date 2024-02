Manca ancora qualche mese all’inizio dell’avventura europea: il calcio d’inizio della competizione è previsto alle ore 21:00 del 14 giugno, mentre l’Italia scenderà effettivamente in campo il 15 giugno sempre alle ore 21:00. La squadra di Spalletti è chiamata a difendere il titolo conquistato nella notte di Wembley nel 2021 e per farlo dovrà difendersi dagli attacchi delle migliori nazionali europee in un torneo che promette spettacolo e grandi emozioni.

Dopo Berlino 2006, la Germania porterà fortuna agli Azzurri? Quali sono effettivamente le possibilità di vittoria dell’Italia in questo prestigioso torneo? Analizziamo insieme alcuni fattori chiave che potrebbero giocare un ruolo decisivo nel percorso di Chiesa e compagni.

Spalletti alla sua prima avventura europea

Chiuso ormai il capitolo Roberto Mancini, con cui l’Italia ha conquistato l’ultimo Europeo, toccherà a Spalletti difendere il titolo di campioni d’Europa in Germania. L’ex ct del Napoli si è trovato a dover gestire una situazione caldissima, che sembrava di nuovo portare all’esclusione della nostra nazionale da un’importante competizione internazionale. Il nuovo ct azzurro è stato capace non solo di risollevare un ambiente pieno di incertezze, ma è riuscito a ottenere la qualificazione alla fase finale degli Europei senza dover passare dall’incubo spareggi.

Dopo tanto tempo, si è visto di nuovo un bel gioco e soprattutto una fiducia nei propri mezzi che gli azzurri sembravano aver smarrito per strada sotto la precedente gestione. Alcuni nuovi innesti, come Frattesi in mezzo al campo, insieme al rientro di Federico Chiesa in azzurro hanno restituito all’Italia la serenità di cui c’era bisogno per affrontare nel modo migliore il percorso europeo che ci attende tra giugno e luglio. Per quanto riguarda la fase a gruppi il sorteggio non è stato dei migliori, ma l’Italia non può farsi intimorire dagli avversari, visto che si presenta all’appuntamento da campione in carica.

L’approccio di Spalletti è caratterizzato da una flessibilità tattica notevole e consente alla squadra di adattarsi con prontezza alle diverse situazioni di gioco. La capacità di innovare tatticamente, introducendo variazioni di gioco inaspettate, si annuncia come un fattore decisivo, soprattutto nelle fasi eliminatorie del torneo, dove la strategia e la capacità di adattamento possono fare la differenza tra una prestigiosa vittoria e un’uscita prematura.

Gli avversari dell’Italia nel cammino europeo

Il campionato europeo di calcio che si terrà in Germania accoglierà la più forti nazionali del Vecchio Continente. La sorte ha voluto che l’Italia dovesse affrontarne due già nella fase iniziale: le prime montagne da scalare si chiamano Spagna e Croazia, senza togliere nulla all’Albania che completa il gruppo B e che sarà la prima avversaria degli Azzurri in questo Europeo. Nonostante il livello del raggruppamento sia davvero alto, i bookmaker danno all’Italia delle chance di passaggio del turno.

Betflag piazza gli azzurri alle spalle della Spagna ma davanti alla Croazia, un secondo posto che vorrebbe dire qualificazione alla fase successiva del torneo. Un secondo piazzamento significherebbe ritrovarsi nel lato di tabellone più abbordabile per gli azzurri che affronterebbero la seconda del gruppo A agli ottavi, presumibilmente una tra Svizzera e Ungheria. In seguito l’asticella si alzerebbe, con l’Inghilterra possibile avversaria ai quarti e, in caso di vittoria, il Belgio in semifinale. Guardando questo percorso con ottimismo, si potrebbe addirittura giocare su Euro 2024 con il codice promozionale Betflag e cercare di sostenere l’Italia fino alla finale. Un sogno che potrebbe diventare realtà?

Emergenza in attacco

È sempre bello sognare, ma per arrivare fino in fondo nella competizione per nazionali più importante d’Europa è fondamentale segnare. Il reparto offensivo azzurro è probabilmente quello che crea più grattacapi al CT azzurro, visto che in questa stagione gli attaccanti italiani faticano a brillare con i rispettivi club: Chiesa e Kean non trovano la loro dimensione nella Juventus, Scamacca sta disputando una stagione davvero deludente con l’Atalanta, Berardi e Zaccagni sono sempre dietro a guai fisici e nemmeno degli esterni come Politano e Zaniolo offrono grandi garanzie.

Anche Raspadori non riesce a trovare spazio nel Napoli e così Spalletti vede davvero ridotta la rosa degli attaccanti su cui fare affidamento, anche se ci sono alcuni prospetti che si stanno mettendo in mostra in club minori. Sotto gli occhi di tutti la stagione straordinaria che sta vivendo Orsolini col Bologna e l’exploit di Retegui con il Genoa, benedetto anche da Gilardino in una della ultime conferenze stampa. Certo, per affrontare gli Europei c’è bisogno anche di esperienza per saper reggere la pressione di un palcoscenico così importante, ma è molto probabile che Spalletti lanci nella mischia la spregiudicatezza di volti nuovi per sorprendere gli avversari. (NOTA STAMPA)