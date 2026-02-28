Edizione n° 5991

Home // Cronaca // Conversazioni con Giovanni Caterino pesano in Cassazione: Luigi Palena perde l’indennizzo

CATERINO - PALENA Conversazioni con Giovanni Caterino pesano in Cassazione: Luigi Palena perde l’indennizzo

Assolto nel processo con Caterino, ma senza indennizzo: la decisione della Cassazione

OPERAZIONE CARABINIERI, ARRESTO 17.10.2018

OPERAZIONE CARABINIERI, ARRESTO 17.10.2018

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale (sentenza n. 7239/2026, udienza 15 gennaio 2026, presidente Salvatore Dovere, relatrice Daniela Calafiore), ha rigettato il ricorso proposto da Luigi Palena contro l’ordinanza della Corte d’appello di Bari del 22 ottobre 2024 che aveva escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 314 del codice di procedura penale.

Palena era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari dal 16 ottobre 2018 al 14 settembre 2020, in relazione al reato di detenzione di una pistola, contestato in concorso con Giovanni Caterino e aggravato dall’agevolazione mafiosa del clan Li Bergolis. Successivamente era stato assolto con formula di merito. La Corte d’appello aveva tuttavia ritenuto che l’interessato avesse concorso a dare causa alla propria detenzione con condotta gravemente colposa, escludendo quindi l’indennizzo. Nel ricorso per cassazione la difesa aveva denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici della riparazione avessero valorizzato elementi indiziari superati dalla sentenza assolutoria.

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze. Il provvedimento impugnato, pur riproducendo ampi stralci dell’ordinanza cautelare, ha individuato specifici comportamenti extraprocessuali e processuali ritenuti concausali rispetto alla misura restrittiva.

In particolare è stata valorizzata la conversazione del 17 dicembre 2017 tra Palena e Caterino, dalla quale emergeva un rapporto non limitato alla mera collaborazione commerciale e la consapevolezza dei timori dell’altro interlocutore per possibili arresti legati a fatti gravi, tra cui un agguato del 9 agosto 2017 (cd ‘strage di San Marco in Lamis‘,ndr).  Secondo i giudici, si trattò di condotta “consapevolmente sinergica” rispetto ai propositi criminali del coindagato.

Rilevante anche il comportamento processuale: l’istante non avrebbe fornito tempestivamente chiarimenti su circostanze idonee a scalfire il quadro indiziario, rendendo spiegazioni solo in sede di rito abbreviato. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti compatibili con la compartecipazione impone chiarimenti immediati, pena la configurabilità di colpa grave.

Rigettato quindi il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

