Di Vito: “Razionalizziamo la spesa”. Ma in aula è tensione su servizi e gestione rifiuti

Statoquotidiano.it, 28 febbraio 2026. Orta Nova – Non risulta disavanzo pubblico e non risulta dissesto finanziario nel Bilancio comunale approvato nel corso della seduta del Consiglio comunale, riunitosi nella mattinata del 26 febbraio 2026.

“Risultato frutto di scelte negli anni precedenti”, è stato l’appunto del consigliere Di Stasio, che ha aggiunto: “E con poca attenzione nei confronti di scuola e dei più deboli”.

Nella stessa seduta, dunque, presieduta dal consigliere eletto Antonio Festa: “Non risultano necessari in Bilancio piani di riequilibrio in corso”, ha dichiarato nella sua relazione, in qualità di Funzionario Responsabile Contabilità, il dottor Catania, alla presenza del Sindaco, Domenico Di Vito, dei consiglieri di maggioranza, in 11, dei consiglieri di minoranza, in 4, e degli assessori Sebastiano Battista (Servizi Sociali, Politiche del Lavoro, Associazioni, Politiche Giovanili), Mariagrazia Turtiello (Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente e Innovazione Tecnologica), Vittoria Mastrogiacomo (Cultura, Sport, Agricoltura, Promozione del Territorio e Legalità), Nicola Aghilar (Polizia Municipale, Attività Produttive, Politiche Abitative, Servizi Demografici e Cimiteriali).

Voto contrario all’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028, comunque, è arrivato dai consiglieri di opposizione.

Tra questi, Nicola Di Stasio, a rappresentare il movimento Rivoluzione Orta Nova, che ha così argomentato la sua posizione:

“Sono felice che il Ragioniere dica che sono stati rispettati i parametri e che il saldo sia pari a zero.

Ma vorrei rilevare che tale risultato è il frutto di scelte precedenti a questa Amministrazione.

Inoltre, io sono qui a sottolineare che non sono soddisfatto della mancata condivisione di certe scelte o iniziative con i consiglieri di minoranza da parte della maggioranza. Penso ci siano delle défaillance in tali processi. Certo, è importantissimo il bisogno della nostra comunità di uscire dal periodo buio vissuto attraverso iniziative culturali, ma ritengo importante che si dia una maggiore importanza ad altre esigenze, come quelle della scuola e dei più deboli”.

Di Stasio, quindi, nel suo intervento, ha puntato l’attenzione nei confronti del servizio scuolabus, che sembrerebbe risultare ancora carente nel comune di Orta Nova: “Siamo nel mese di febbraio e ci aspettavamo l’attivazione di un servizio che consentisse ai bambini che abitano in campagna di venire a scuola.

A novembre, inoltre, mancavano arredi a scuola che erano stati richiesti a settembre”.

Così, a tal proposito, ha ribattuto e risposto l’Assessore Battista: “Il 17 febbraio scorso è stato avviato il servizio trasporto scolastico per 8 bambini, organizzato in parte con fondi del Comune e in parte con fondi attinti al Piano Sociale di Zona, a seguito di un confronto avuto con la scuola primaria Vittorio Veneto. Oggi ci sono 6 bambini che fruiscono di tale servizio. Perché non abbiamo attivato il trasporto scolastico prima? Perché mancavano i requisiti che, al momento del nostro insediamento, non c’erano. C’era un finanziamento da parte della Regione di 1500 euro, a fronte dei 30000 circa previsti.

Il comandante della polizia locale, Michele Bruno, inoltre, aveva fornito una relazione definendo il servizio, così come era strutturato, antieconomico e non idoneo. Non avevamo nemmeno il personale adatto.

E il servizio non era attivo dal 2021. Abbiamo dunque ereditato questa situazione”.

Il consigliere Di Stasio, invece, ha evidenziato: “La relazione del comandante Bruno è arrivata solo il 22 gennaio 2026, la scuola inizia a settembre. Per il resto, il servizio lo abbiamo sollecitato noi.

Se è vero che la Regione ha concesso solo 1500 euro per il servizio di trasporto scolastico, è pur vero che sono state fatte variazioni di Bilancio per dare priorità ad altre iniziative. Avete scelto di non aggiungere soldi per finanziare da subito il trasporto scolastico. Questo è quello che rilevo”.

Mentre l’assessore Battista, a tal proposito, ha tenuto a precisare: “Non è stata una scelta politica la nostra. Anche volendo far partire il servizio di trasporto scolastico, non avremmo potuto farlo da subito, perché il mezzo non era adeguato. È un discorso di sostenibile impossibilità, in questo momento.

E tre mesi credo siano un tempo fisiologico per strutturare un servizio adeguato”.

A integrazione della relazione di presentazione del Bilancio effettuata dal dottor Catania, il sindaco ha realizzato un proprio intervento “per informare la comunità e per maggiore chiarezza”.

Di Vito, dunque, ha specificato che la spesa pubblica e le relative esigenze della collettività comunale, in genere, vengono sostenute e affrontate dall’Amministrazione attraverso due canali: la fiscalità sociale e i soldi che arrivano dal Governo.

Al momento, tuttavia, il comune di Orta Nova presenterebbe una serie di criticità, portate dal sindaco all’attenzione dell’uditorio, cercando di evidenziare l’impegno della sua Amministrazione nell’affrontarle.

Così, difatti, si è espresso nel corso della riunione: “I dipendenti comunali operativi sarebbero numericamente pari a un terzo delle reali necessità; abbiamo l’emergenza abitativa, l’emergenza della pubblica illuminazione messa in ginocchio da continui disservizi; abbiamo l’emergenza relativa alla situazione del cimitero; abbiamo diversi contenziosi da seguire, come la curatela fallimentare relativa alla SIA, società che si occupava del servizio raccolta rifiuti messa in liquidazione e la cui situazione ora grava sul nostro comune e sugli altri comuni che ne facevano parte.

Noi ci stiamo prendendo cura di queste criticità, punto per punto.

Il Bilancio, dunque, non è un’accozzaglia di numeri, ma mira ad essere una sorta di programma, progetto di efficientamento della macchina amministrativa.

A tal proposito, stiamo cercando di razionalizzare la spesa pubblica”.

Il primo cittadino, dunque, ha sottolineato come tra gli obiettivi della sua amministrazione vi sia il “dare decoro alla città di Orta Nova, anche sanando questioni legate alla gestione del servizio raccolta rifiuti che”, ha rimarcato, “negli ultimi 6 anni era stata gestita in modo superficiale”.

Di Vito ha dunque puntualizzato: “Sulle questioni noi non ci improvvisiamo. Siamo disposti al dialogo. Chi mette in discussione questo fa strumentalizzazione”.

A conclusione di tale intervento, durato circa 25 minuti, la stoccatina da parte del consigliere Di Stasio non si è fatta attendere: “Chiedo al segretario generale di verificare la durata degli interventi del sindaco. Perché anche questa è legalità, educazione istituzionale”.

Altre situazioni sono state segnalate dai consiglieri di minoranza.

A inizio riunione, il consigliere Tarantino, di Fratelli d’Italia, ha posto in risalto l’episodio legato alla presentazione del libro di Caio Mussolini “Mussolini e il Fascismo”, avvenuta il 18 febbraio scorso presso l’aula consiliare di Orta Nova, con l’autorizzazione concessa dal sindaco Di Vito. Episodio nel quale vi sono stati movimenti di dissenso espressi da manifestanti in presidio davanti al Municipio di Orta Nova di Uds-Unione degli Studenti, FLC Cgil e Anpi.

Le parole di Tarantino: “Mi faccio da tramite di Caio Mussolini per consegnare al sindaco il libro in questione, ringraziandolo per la sua onestà intellettuale. Il sindaco non si è lasciato coinvolgere in una situazione rispetto alla quale anche il prefetto aveva dato il suo benestare.

Nella presentazione del libro in questione non vedo manifestazione di carattere politico.

Caio Mussolini ha parlato di Storia, l’altra Storia, come dice lui, per la quale ha consultato fonti come lo storico Renzo De Felice, che certamente non era di Destra.

Non ho parole per lo striscione con la scritta Benvenuto Caio posta all’ingiù”.

Su tale situazione si è espressa anche la consigliera Angela Fazi, del PD: “Non contesto l’evento culturale. Credo che chi ha protestato contro la presentazione del libro lo abbia fatto pacificamente. Non accetto la definizione di ribellioni”.

Il sindaco, dal canto suo, ha poi chiarito: “La richiesta e l’autorizzazione concessa sono state espletate secondo regolamento. L’Amministrazione deve dare a tutti la possibilità di esprimersi. Il sindaco deve vigilare che il tutto avvenga nell’ordine pubblico, e lo abbiamo fatto. Ci siamo raccordati con la Prefettura. Vorrei rasserenare gli animi riguardo a questo: tutto è andato come doveva andare.

Semmai è il caso di trarre una lezione di maturità democratica: in democrazia si devono favorire i confronti e i dibattiti”.

Un’altra questione è stata sollevata dalla consigliera Fazi: lo spostamento, avvenuto nelle ultime settimane, della sede del Comando della polizia locale da via Cipriani al Palazzo di città.

“Ritengo che la polizia locale abbia bisogno di privacy e riservatezza nello svolgimento delle sue funzioni. E invece, in tale spostamento, non sono previste nemmeno condizioni dignitose rispetto alla loro nuova collocazione”.

A tal proposito, il primo cittadino ha così informato: “La soluzione è temporanea, ma è stata condivisa con il Comandante Michele Bruno. Ci siamo attivati. Abbiamo trovato un bando e abbiamo individuato una lista di immobili da candidare. Abbiamo ricercato, dunque, fonti di finanziamento per risolvere la situazione”.

Infine, il Consiglio comunale è stato chiamato ad esprimersi su altre questioni, tra cui: l’approvazione del riconoscimento di un debito fuori bilancio contratto nei confronti della società Il Giglio di Stornara, al fine di risanare una situazione di degrado in cui versavano via Toscana e via Petrone, come relazionato dall’Assessora Turtiello; su una delibera relativa alla ferma condanna dell’assedio di Gaza da parte di Israele e sul principio del riconoscimento di due popoli e due Stati nella questione arabo-israeliana, con impegno da parte del Comune di Orta Nova ad esporre la bandiera della Pace su Palazzo di città, anche in riferimento ad altri conflitti internazionali.

“Finalmente”, è stato il commento del consigliere Di Stasio riguardo a quest’ultimo provvedimento. “La nostra richiesta su questo punto era arrivata 5 mesi fa”.

