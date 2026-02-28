Edizione n° 5990

Home // Cronaca // Escalation criminale a Foggia. Il SIAP: “Immediato potenziamento del personale”

FOGGIA SIAP Escalation criminale a Foggia. Il SIAP: “Immediato potenziamento del personale”

Il segretario provinciale Matteo Ciuffreda sottolinea come l’escalation criminale richieda interventi strutturali e un immediato potenziamento del personale delle forze dell’ordine

Escalation criminale a Foggia. Il SIAP: "Immediato potenziamento del personale"

Polizia - Fonte Immagine non riferita al testo: coisp.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) lancia un nuovo allarme sulla sicurezza nella provincia di Foggia. In un comunicato ufficiale, il segretario provinciale Matteo Ciuffreda sottolinea come l’escalation criminale richieda interventi strutturali e un immediato potenziamento del personale delle forze dell’ordine.

Pur apprezzando le dichiarazioni del prefetto e le azioni del questore, il SIAP evidenzia che l’aumento degli episodi criminosi nelle ultime settimane impone una riflessione sulle reali condizioni operative degli agenti. Nonostante le nuove assegnazioni, il personale disponibile non compensa le uscite per pensionamento o trasferimenti, mantenendo la situazione critica.

Il sindacato segnala un crescente malessere tra gli operatori, con un’età media elevata e carichi di lavoro sempre più gravosi. Gli uomini e le donne in divisa sono chiamati a garantire quotidianamente i numerosi servizi istituzionali in un contesto definito dal SIAP come “sempre più aggressivo e feroce”.

Il SIAP rivolge un appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure concrete per rafforzare gli organici e migliorare le condizioni di lavoro, garantendo la capacità delle forze dell’ordine di fronteggiare le sfide della sicurezza sul territorio.

Lo riporta foggiareporter.it.

LASCIA UN COMMENTO