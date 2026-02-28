MANFREDONIA – Sarà la società La Trattoria S.r.l.s. a gestire per i prossimi quattro anni l’area demaniale marittima di 1.267 metri quadrati situata sul viale Miramare, destinata ad attività turistico-ricreative. Lo stabilisce una recente Determina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

La decisione arriva al termine della procedura comparativa prevista dall’articolo 37 del Codice della Navigazione, attivata a seguito di due istanze concorrenti: quella di una ditta individuale, di una privata di Manfredonia, che proponeva la realizzazione di un solarium con noleggio ombrelloni, e quella della società La Trattoria S.r.l.s., che ha invece presentato un progetto per uno stabilimento balneare.

La Commissione di valutazione, nominata con apposito provvedimento, ha esaminato la documentazione amministrativa e le offerte economiche, stilando la graduatoria finale. Al primo posto si è classificata La Trattoria S.r.l.s. con un punteggio complessivo di 63 punti (48 per la parte tecnica e 15 per l’offerta economica), seguita da una ditta individuale. Determinante, ai fini dell’aggiudicazione, è stato il criterio previsto dall’art. 37 del Codice della Navigazione, che privilegia il soggetto in grado di offrire maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e un utilizzo ritenuto di più rilevante interesse pubblico.

Il canone annuo stabilito per la concessione ammonta a 10.851,34 euro, cifra derivante dal canone base di 3.444,87 euro – aggiornato secondo indice Istat – maggiorato del rialzo del 215% offerto in sede di gara dalla società aggiudicataria. Il provvedimento dispone ora il perfezionamento dell’iter istruttorio con l’acquisizione del parere del Comitato di Gestione e le ulteriori verifiche di legge, passaggi necessari per il rilascio definitivo della concessione quadriennale.

La determina, firmata dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Prof. Avv. Francesco Mastro, non comporta impegno di spesa per l’ente ed è stata trasmessa agli uffici competenti per gli adempimenti successivi, nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione.