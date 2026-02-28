Edizione n° 5991

Home // Stato news // Foggia, Consiglio comunale ancora senza numero legale. Il centrodestra: “Sindaca si dimetta, si torni al voto”

Foggia, Consiglio comunale ancora senza numero legale. Il centrodestra: “Sindaca si dimetta, si torni al voto”

CONSIGLIO COMUNALE FOGGIA, PH ENZO MAIZZI, ARCHIVIO DICEMBRE 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
FOGGIA – Per la seconda volta consecutiva il Consiglio comunale di Foggia non si è potuto svolgere per mancanza del numero legale. Determinante l’assenza in Aula dei gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e dei Socialisti, forze politiche che rappresentano la maggioranza relativa a sostegno dell’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo.

Una situazione che le opposizioni definiscono “grave stallo istituzionale” e che, secondo i consiglieri di centrodestra, certifica una crisi politica ormai conclamata all’interno della coalizione di governo cittadina.

La posizione del centrodestra

In una nota congiunta, i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista di Mauro, Prima Foggia e Italia del Meridione parlano di “maggioranza trasformata in minoranza numerica in Aula” e accusano l’amministrazione di non essere più in grado di garantire coesione politica e stabilità amministrativa.

“L’assenza dei partiti cardine della coalizione – scrivono i consiglieri – non rappresenta soltanto un problema numerico, ma un segnale politico evidente. Una maggioranza che diserta l’Aula è lo specchio di una città che mal sopporta un’amministrazione percepita come debole e inconcludente”.

Nel mirino delle opposizioni anche il mancato rimpasto di Giunta, gli incontri politici giudicati “non risolutivi” e la difficoltà nell’approvazione di atti ritenuti fondamentali, come i debiti fuori bilancio e il Piano Urbanistico Generale (PUG).

“Crisi evidente”

Secondo il centrodestra, le due sedute consecutive andate deserte rappresentano la prova di una crisi politica che l’amministrazione continuerebbe a negare. “Nonostante l’evidenza dei fatti – si legge nella nota – la sindaca rifiuta di ammettere la gravità della situazione, alimentando un immobilismo istituzionale che paralizza la città”.

Le opposizioni parlano di un’amministrazione “arrivata al capolinea” e sostengono che il protrarsi della situazione rischi di bloccare ulteriormente l’attività amministrativa, con ripercussioni sui cittadini e sul sistema produttivo locale, nonostante l’esistenza di atti e delibere già approvati anche all’unanimità su temi considerati strategici.

La richiesta: dimissioni e ritorno alle urne

Alla luce di quanto accaduto, i gruppi di centrodestra chiedono alla sindaca Episcopo di rassegnare le dimissioni e alla maggioranza di “prendere atto, con responsabilità e onestà politica, del fallimento di questa esperienza amministrativa”.

“Si torni al voto”, è l’appello conclusivo dei consiglieri comunali Claudio Amorese, Raffaele Di Mauro, Franco Nunziante, Maurizio Accettulli, Concetta Soragnese, Pasquale Rignanese, Gino Fusco, Pasquale Cataneo e Marco Pellegrino.

Resta ora da capire quali saranno le prossime mosse dell’amministrazione e se nei prossimi giorni si aprirà un confronto politico in grado di ricomporre la frattura interna alla maggioranza o se la crisi sfocerà in sviluppi più radicali.

