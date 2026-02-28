Edizione n° 5991

GIULIA FIBROSI // Giulia e la fibrosi cistica: “La malattia è con me ogni giorno, ma io scelgo di vivere”
28 Febbraio 2026 - ore  09:16

CONDANNATO ANESTESISTA // Condannato per per la morte di 7 pazienti, anestesista lavorava ancora in ospedale
28 Febbraio 2026 - ore  11:27

Foggia, incendio nell'ex Hotel President: fiamme negli ultimi piani dell'edificio

INCENDIO EX PRESIDENT Foggia, incendio nell’ex Hotel President: fiamme negli ultimi piani dell’edificio

Le fiamme, secondo quanto si apprende, si sarebbero sviluppate negli ultimi due piani della struttura

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un incendio si è verificato questa sera a Foggia all’interno dell’ex Hotel President, edificio da tempo in stato di abbandono.

Le fiamme, secondo quanto si apprende, si sarebbero sviluppate negli ultimi due piani della struttura, dove erano presenti diversi rifiuti accumulati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a gestire l’emergenza e a mettere in sicurezza l’area.

La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo.

foto video enzo maizzi

