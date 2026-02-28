Foggia, incendio nell’ex Hotel President: fiamme negli ultimi piani dell’edificio

FOGGIA – Un incendio si è verificato questa sera a Foggia all’interno dell’ex Hotel President, edificio da tempo in stato di abbandono.

Le fiamme, secondo quanto si apprende, si sarebbero sviluppate negli ultimi due piani della struttura, dove erano presenti diversi rifiuti accumulati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a gestire l’emergenza e a mettere in sicurezza l’area.

La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo.

foto video enzo maizzi

