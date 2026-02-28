Foggia ko allo Zaccheria: il Casarano ribalta la gara e passa 2-1

Vittoria di grande peso per il Casarano, che conquista lo Zaccheria battendo 2-1 il Foggia al termine di una gara intensa e ben interpretata dalla formazione rossazzurra. Nel post-partita il tecnico Vito Di Bari ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando soprattutto la solidità del gruppo e l’identità di gioco mostrata in campo.

«È stata una partita giocata in modo perfetto – ha spiegato l’allenatore –. Il Foggia ha trovato un bel gol con D’Amico, ma noi abbiamo dimostrato di avere una grande identità. Parliamo di una squadra forte e la loro posizione di classifica, per quello che si vede in campo, appare davvero particolare».

Il successo, maturato dopo una reazione decisa allo svantaggio iniziale, rappresenta un segnale importante per il percorso stagionale del Casarano. Di Bari ha voluto dedicare la vittoria ai suoi calciatori: «Questo risultato è per i ragazzi. Hanno creduto nel mio modo di fare calcio e hanno lottato fino alla fine. Noi cerchiamo sempre di fare la partita e oggi siamo soddisfatti di quello che abbiamo mostrato».

Fondamentale, secondo il tecnico, l’atteggiamento mantenuto dalla squadra dopo il gol subito. «Dopo lo svantaggio ho detto ai ragazzi di continuare a giocare come sappiamo. Siamo venuti a Foggia con l’idea di fare la partita e con un’identità chiara».

Infine uno sguardo agli obiettivi: la vittoria allo Zaccheria viene vista come un passo significativo nel cammino stagionale. «Questo è un mattoncino importante per la salvezza. Il campionato di Serie C è molto difficile e spesso viene sottovalutato. Io conosco bene il girone C e so quanto sia complicato. Ora ci godiamo il successo, ma servirà continuità. Il nostro obiettivo resta la salvezza, anche se il presidente ambisce ai play-off: vedremo cosa dirà il campo».

Lo riporta tuttocalciopuglia.com