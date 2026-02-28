Edizione n° 5991

Home // Stato news // Il "Libetta" vola a New York: è Alessia Santucci a rappresentare la Scuola peschiciana! 

Il “Libetta” vola a New York: è Alessia Santucci a rappresentare la Scuola peschiciana! 

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Stato news //
Il “Libetta” vola a New York: è Alessia Santucci a rappresentare la Scuola peschiciana!
Alessia Santucci, studentessa del IV Liceo “G.Libetta” di Peschici, dall’8 al 16 febbraio, ha partecipato alla conferenza internazionale “We the People Model United Nations” 2026, svoltasi a New York, una delle più prestigiose simulazioni delle Nazioni Unite a livello mondiale.
Nel ruolo di delegata delle Isole Marshall, all’interno della Commissione sullo Status delle Donne, si è confrontata interamente in lingua inglese con studenti provenienti da paesi di tutto il mondo.
Ha partecipato attivamente alle sessioni di confronto, collaborando con delegati di altre nazioni per elaborare e approvare una resolution volta a promuovere l’uguaglianza politica di genere nei governi. Durante le attività di commissione si sono susseguiti numerosi interventi strutturati e momenti di negoziazione, che le hanno permesso di mettere alla prova le proprie capacità argomentative in un contesto altamente competitivo e internazionale. Il confronto costante con studenti provenienti da diversi sistemi culturali e accademici ha rappresentato un’importante occasione di crescita, rafforzando le sue competenze linguistiche, diplomatiche e relazionali.
Questa esperienza costituisce un traguardo significativo nel suo percorso formativo e un passo concreto verso future opportunità accademiche e professionali in ambito internazionale.
Inoltre, ha avuto l’opportunità di presenziare a diversi incontri educativi e momenti di approfondimento, tra cui quello con Whoopi Goldberg, attrice di fama internazionale e Ambasciatrice dell’UNICEF, con la quale ha potuto confrontarsi su tematiche legate ai diritti umani e all’impegno delle Nazioni Unite a livello globale.
La referente del progetto è la prof.ssa Lucrezia D’Errico.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO