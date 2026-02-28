Quattro atleti del Team ANFFAS Manfredonia sono pronti a partire per Ovindoli, dove dal 2 al 6 marzo prenderanno parte ai Giochi Nazionali Invernali. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera comunità: il team sarà infatti l’unico a rappresentare la Puglia tra le varie regioni italiane presenti.

Gli atleti gareggeranno nella disciplina delle racchette da neve, una prova che richiede resistenza e concentrazione.

Il percorso verso Ovindoli è stato possibile grazie al supporto di realtà che credono nella forza dello sport e dei suoi valori. Non è solo un evento sportivo: è un momento di crescita, di autonomia, di emozione condivisa.

La delegazione ANFFAS Manfredonia accompagnerà i quattro atleti in questa esperienza unica, consapevole che quando lo sport diventa opportunità Manfredonia risponde sempre presente.

Forza ragazzi: Manfredonia è con voi.