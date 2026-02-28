Edizione n° 5991

Home // Manfredonia // Il Team ANFFAS Manfredonia unico rappresentante della Puglia ai Giochi Nazionali Invernali di Ovindoli

ANFASS MANFREDONIA Il Team ANFFAS Manfredonia unico rappresentante della Puglia ai Giochi Nazionali Invernali di Ovindoli

Gli atleti gareggeranno nella disciplina delle racchette da neve, una prova che richiede resistenza e concentrazione.

AUTORE:
Stefania Consiglia Troiano
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Quattro atleti del Team ANFFAS Manfredonia sono pronti a partire per Ovindoli, dove dal 2 al 6 marzo prenderanno parte ai Giochi Nazionali Invernali. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera comunità: il team sarà infatti l’unico a rappresentare la Puglia tra le varie regioni italiane presenti.

Gli atleti gareggeranno nella disciplina delle racchette da neve, una prova che richiede resistenza e concentrazione.

Il percorso verso Ovindoli è stato possibile grazie al supporto di realtà che credono nella forza dello sport e dei suoi valori. Non è solo un evento sportivo: è un momento di crescita, di autonomia, di emozione condivisa.

La delegazione ANFFAS Manfredonia accompagnerà i quattro atleti in questa esperienza unica, consapevole che quando lo sport diventa opportunità Manfredonia risponde sempre presente.

Forza ragazzi: Manfredonia è con voi.

