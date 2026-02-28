(tuttocavese.com). CAVA DE’ TIRRENI – La risposta che serviva è arrivata sul campo. La Cavese si rialza dopo la deludente prova di Trapani e al “Simonetta Lamberti” supera con autorità l’Audace Cerignola per 2-0, rimettendo in moto la propria corsa verso la permanenza in categoria. A decidere la sfida sono le reti, entrambe nella ripresa, di Munari e Macchi, protagonisti di una vittoria che vale ossigeno puro per la classifica biancoblù.

Primo tempo bloccato, poche emozioni

Prossperi conferma il 3-5-2 con Gudjohnsen e Fusco in avanti e Orlando adattato nel ruolo di mezzala. L’approccio è ordinato ma prudente da entrambe le parti. La prima conclusione è di Fusco al 3’, ma Iliev blocca senza difficoltà.

La gara scorre su ritmi controllati, con grande attenzione tattica e poche occasioni limpide. Il Cerignola prova a farsi vedere al 19’ con Gambale, impreciso sotto porta. Al 22’ episodio discusso nell’area pugliese: contatto tra Gambale e Cionek, la Cavese chiede il rigore ma dopo la revisione FVS il direttore di gara lascia proseguire.

I metelliani mantengono una leggera supremazia territoriale ma faticano a trovare spazi. L’unico tentativo degno di nota è la girata di Gudjohnsen al 30’, che termina però lontana dai pali. Si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione che la partita possa decidersi su un episodio.

Munari sblocca, Macchi chiude

La ripresa si apre con un brivido per i padroni di casa: al 47’ Parlato impegna Boffelli, attento nella risposta. È il preludio al vantaggio cavese.

Al 51’ Munari è il più rapido di tutti ad avventarsi su un pallone vagante al limite dell’area: destro preciso, Iliev battuto e Lamberti in festa. Un gol pesante, che cambia l’inerzia della gara.

Prossperi perde Diarrassouba per infortunio e inserisce Ubani, poi Awua per dare equilibrio al centrocampo. La Cavese, però, non si limita a difendere il vantaggio. Al 66’ arriva il raddoppio: Fusco serve un pallone perfetto per l’inserimento di Macchi, che con freddezza supera Iliev e firma il 2-0.

Il Cerignola accusa il colpo e fatica a reagire con lucidità. D’Orazio al 75’ e Gambale all’85’ provano a riaprire il match, ma senza successo. Nel finale Ubaldi avrebbe anche l’occasione per il tris, sprecando però davanti al portiere.

Tre punti d’oro per la classifica

Il triplice fischio certifica una vittoria meritata e fondamentale. La Cavese sale a quota 31 punti, rilanciando le proprie ambizioni salvezza e ritrovando fiducia in vista dei prossimi impegni ravvicinati: turno infrasettimanale contro il Crotone e, domenica sera alle 20:30, la sfida contro il Picerno.

Una prova di carattere, solidità e concretezza: la Cavese c’è, e lo ha dimostrato nel momento in cui serviva di più.

