Nasce “Obiettivo Mattinata”, il nuovo comitato politico per le prossime sfide elettorali

È stata ufficialmente annunciata la costituzione del Comitato Politico “Obiettivo Mattinata”, nato con l’obiettivo di partecipare attivamente alla prossima tornata elettorale e di proporre un progetto politico serio, competente e attento alle esigenze del territorio.

Il Comitato riunisce cittadini, professionisti, imprenditori, giovani, rappresentanti del mondo del lavoro e dell’associazionismo, uniti dalla volontà di promuovere un’iniziativa fondata su trasparenza, partecipazione, responsabilità e sviluppo economico.

Gli obiettivi principali di “Obiettivo Mattinata” sono:

Elaborare un programma concreto e condiviso , costruito attraverso il confronto diretto con la comunità;

Promuovere politiche per la crescita economica, la tutela sociale e la valorizzazione delle competenze locali;

; Favorire la partecipazione civica e il coinvolgimento delle nuove generazioni, creando uno spazio politico di analisi e confronto;

Garantire una gestione amministrativa efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.

Nei prossimi giorni saranno avviati tavoli tematici aperti a cittadini e realtà del territorio, con l’obiettivo di raccogliere proposte e definire le linee programmatiche che guideranno l’impegno elettorale del Comitato.

L’iniziativa è aperta a chiunque condivida i valori e gli obiettivi del progetto, invitando la comunità a partecipare attivamente alla costruzione della proposta politica.