Home // Gargano // Nasce “Obiettivo Mattinata”, il nuovo comitato politico per le prossime sfide elettorali

OBIETTIVO MATTINATA Nasce “Obiettivo Mattinata”, il nuovo comitato politico per le prossime sfide elettorali

È stata ufficialmente annunciata la costituzione del Comitato Politico “Obiettivo Mattinata”, nato con l’obiettivo di partecipare attivamente alla prossima tornata elettorale

Nasce “Obiettivo Mattinata”, il nuovo comitato politico per le prossime sfide elettorali

Panoramica Mattinata -Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

È stata ufficialmente annunciata la costituzione del Comitato Politico “Obiettivo Mattinata”, nato con l’obiettivo di partecipare attivamente alla prossima tornata elettorale e di proporre un progetto politico serio, competente e attento alle esigenze del territorio.

Il Comitato riunisce cittadini, professionisti, imprenditori, giovani, rappresentanti del mondo del lavoro e dell’associazionismo, uniti dalla volontà di promuovere un’iniziativa fondata su trasparenza, partecipazione, responsabilità e sviluppo economico.

Gli obiettivi principali di “Obiettivo Mattinata” sono:

  • Elaborare un programma concreto e condiviso, costruito attraverso il confronto diretto con la comunità;
  • Promuovere politiche per la crescita economica, la tutela sociale e la valorizzazione delle competenze locali;
  • Favorire la partecipazione civica e il coinvolgimento delle nuove generazioni, creando uno spazio politico di analisi e confronto;
  • Garantire una gestione amministrativa efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.

Nei prossimi giorni saranno avviati tavoli tematici aperti a cittadini e realtà del territorio, con l’obiettivo di raccogliere proposte e definire le linee programmatiche che guideranno l’impegno elettorale del Comitato.

L’iniziativa è aperta a chiunque condivida i valori e gli obiettivi del progetto, invitando la comunità a partecipare attivamente alla costruzione della proposta politica.

