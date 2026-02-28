Puglia, affitti brevi: i Comuni avranno nuovi poteri contro l’overtourism

La Regione Puglia avvia una stretta sugli affitti brevi a fini turistici, affidando ai Comuni il compito di fissare limiti e regolamentazioni nelle zone urbane più affollate. L’annuncio è arrivato dal presidente Antonio Decaro, che ha costituito una task force regionale per predisporre rapidamente una bozza di legge, in linea con gli impegni presi in campagna elettorale.

Il gruppo di lavoro, guidato da Emma Ruffino, dirigente della sezione Supporto legislativo, elaborerà il testo che sarà poi discusso con assessori, capi dipartimento, ANCI e associazioni di categoria. L’obiettivo principale è consentire ai Comuni di individuare aree in cui vietare o limitare le locazioni turistiche, stabilendo anche la durata massima dei contratti, per contrastare la speculazione immobiliare che negli ultimi anni ha modificato profondamente i centri storici e le città costiere.

La normativa, secondo la circolare del capo di gabinetto Davide Pellegrino, dovrà rispettare i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e restare entro le competenze legislative regionali. Il modello di riferimento sarà la legge toscana sugli affitti brevi, inizialmente impugnata ma successivamente dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale.

L’iniziativa tocca anche il nodo abitativo, con la riduzione degli alloggi disponibili per studenti e giovani coppie nelle città pugliesi. A Bari, ad esempio, il boom di b&b ha trasformato interi quartieri storici, aumentando il pendolarismo studentesco. Secondo Sarah Locaputo di Udu Bari, interventi di questo tipo sono necessari per tutelare chi cerca una casa stabile.

Dal fronte turistico arrivano però richiami alla cautela. Giovanna Castrovilli, presidente di Extralberghiero Confcommercio Bari Bat, ricorda che il turismo pugliese è stagionale e giovanile, e pertanto l’overtourism non è costante durante tutto l’anno.

La partita sugli affitti brevi è aperta: la Regione Puglia cerca un equilibrio tra sviluppo turistico e diritto alla casa, affidando ai Comuni la leva decisiva per intervenire nei territori più sotto pressione.

