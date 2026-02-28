Edizione n° 5991

Home // Cronaca // Rapina al portavalori, Cassazione conferma le condanne: annullate solo le spese alla parte civile

PORTAVALORI FG Rapina al portavalori, Cassazione conferma le condanne: annullate solo le spese alla parte civile

Dichiarati inammissibili i ricorsi contro la condanna per rapina pluriaggravata e altri reati

carabinieri notte (immagine d'archivio), fonte arezzoweb

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Cronaca

La Corte di Cassazione conferma le condanne per la violenta rapina a un furgone portavalori, ma annulla la decisione relativa alle spese processuali in favore della parte civile che non aveva preso parte al giudizio di secondo grado.

Con la sentenza n. 7655/2026, depositata il 6 novembre 2025, la Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Senisi Roberto Ciro nato a SAN SEVERO il 01/05/1988 – Ricci Massimiliano nato a VENARIA REALE il 25/08/1971 e Cenicola Alessandro nato a LUCERA il 27/11/1990 -contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato le condanne nei loro confronti.

Gli imputati erano stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina pluriaggravata ai danni di un portavalori, porto di armi da guerra, ricettazione, lesioni personali, riciclaggio ed esplosioni pericolose.

Tra i motivi di ricorso, la difesa aveva contestato l’affidabilità del riconoscimento delle voci intercettate e il mancato svolgimento di una perizia fonica, ritenuta necessaria per accertare con certezza l’identità degli interlocutori.

La Cassazione ha però ribadito un principio già consolidato: il giudice può fondare il riconoscimento delle voci intercettate anche sulle dichiarazioni degli operanti di polizia giudiziaria che abbiano acquisito diretta conoscenza delle voci stesse. La perizia fonica, ha chiarito la Corte, non è un accertamento obbligatorio, soprattutto in assenza di elementi oggettivi che mettano in dubbio l’attendibilità del riconoscimento.

Di conseguenza, le censure difensive su questo punto sono state ritenute infondate e i ricorsi dichiarati inammissibili.

Diversa valutazione è stata invece adottata in merito alla condanna alle spese processuali in favore della parte civile.

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza secondo cui la parte civile, non avendo partecipato al giudizio di appello né depositato memorie, non aveva svolto alcuna attività processuale nel secondo grado. In tali casi – ha precisato la Cassazione – non può essere disposta la condanna degli imputati al pagamento delle spese in suo favore.

Per questo motivo, la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese della parte civile, mentre per il resto le condanne sono state definitivamente confermate. La decisione chiude così il procedimento sul piano della responsabilità penale, lasciando immutato l’impianto accusatorio già validato nei precedenti gradi di giudizio.

