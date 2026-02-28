Edizione n° 5991

Referendum, PD Manfredonia: "Svolto il sorteggio pubblico per scrutatori"

PD MANFREDONIA Referendum, PD Manfredonia: “Svolto il sorteggio pubblico per scrutatori”

L’elenco dei selezionati sarà comunicato dal consigliere comunale Gino Castriotta, componente della commissione elettorale, nel corso della seduta pubblica convocata per il 2 marzo

Referendum, PD Manfredonia: "Svolto il sorteggio pubblico per scrutatori"

Scrutatori - ph comune.manfredonia.fg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Partito Democratico di Manfredonia ha effettuato il sorteggio pubblico per individuare gli scrutatori in vista del Referendum del 22 e 23 marzo 2026, aprendo la partecipazione a tutti i cittadini interessati.

Sono state 185 le candidature pervenute, dalle quali sono stati estratti 32 nominativi. L’elenco dei selezionati sarà comunicato dal consigliere comunale Gino Castriotta, componente della commissione elettorale, nel corso della seduta pubblica convocata per il 2 marzo.

La scelta del sorteggio, spiegano dal Partito Democratico, rappresenta lo strumento più equo e trasparente per garantire pari opportunità a tutti, anche a chi non è inserito in contesti o dinamiche politiche.

Il PD auspica ora che la stessa modalità trasparente e partecipata venga adottata anche dalle altre forze politiche, dalle liste civiche, dai movimenti e dai consiglieri comunali, nell’ottica di assicurare correttezza e condivisione nel processo di selezione.

Lo riporta PD Manfredonia sulla propria pagina Facebook.

1 commenti su "Referendum, PD Manfredonia: "Svolto il sorteggio pubblico per scrutatori""

