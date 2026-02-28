Edizione n° 5990

BALLON D'ESSAI

GIULIA FIBROSI // Giulia e la fibrosi cistica: “La malattia è con me ogni giorno, ma io scelgo di vivere”
28 Febbraio 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

CONDANNATO ANESTESISTA // Condannato per per la morte di 7 pazienti, anestesista lavorava ancora in ospedale
28 Febbraio 2026 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Sanremo 2026, gelo in diretta tra Gianluca Grignani e Laura Pausini

GRIGNANI VS PAUSINI Sanremo 2026, gelo in diretta tra Gianluca Grignani e Laura Pausini

Tra musica e spettacolo, la quarta serata delle cover a Sanremo 2026 ha riservato anche un momento di tensione tra Gianluca Grignani e Laura Pausini

Sanremo 2026, gelo in diretta tra Gianluca Grignani e Laura Pausini

ph www.quotidiano.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Il diavolo spettegola // Musica //

Tra musica e spettacolo, la quarta serata delle cover a Sanremo 2026 ha riservato anche un momento di tensione tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, confermando che le ruggini tra i due artisti non sono ancora del tutto superate.

Durante la serata dei duetti, Laura Pausini, co-conduttrice con Carlo Conti, ha annunciato l’esibizione di Luchè, in gara con la cover di Falco a metà, accompagnato sul palco dallo stesso Grignani. Tutto è filato secondo protocollo fino alla consegna del tradizionale bouquet ai protagonisti della serata. In quel momento, Pausini ha deciso di dileguarsi dal palco, lasciando il cerimoniale a Carlo Conti.

Cogliendo l’assenza della collega, Grignani ha trasformato l’imbarazzo in spettacolo con una battuta sarcastica: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così la posso chiamare”. Un commento che ha gelato l’Ariston per un istante, strappando un sorriso di circostanza al conduttore e riportando in primo piano la tensione tra i due cantanti.

L’origine della polemica

La frecciatina di Grignani non è stata casuale. La controversia risale all’estate scorsa, quando Pausini aveva inciso e pubblicato una reinterpretazione de La mia storia tra le dita, brano simbolo del repertorio di Grignani. L’operazione discografica aveva scatenato l’ira del cantautore, che aveva accusato la collega di non aver rispettato la paternità del pezzo e di aver oscurato il suo ruolo di autore. Nonostante la cornice festiva del Festival, lo scontro sulle questioni di diritti musicali sembra destinato a rimanere aperto, trasformando quello che doveva essere un semplice momento di spettacolo in un siparietto intriso di sarcasmo e tensione.

L’episodio conferma come Sanremo 2026 non sia solo musica e performance, ma anche cronaca dei rapporti tra artisti, dove ogni gesto sul palco può diventare notizia. Lo riporta ilfattoquotidiano.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO