Sanremo 2026, gelo in diretta tra Gianluca Grignani e Laura Pausini

Tra musica e spettacolo, la quarta serata delle cover a Sanremo 2026 ha riservato anche un momento di tensione tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, confermando che le ruggini tra i due artisti non sono ancora del tutto superate.

Durante la serata dei duetti, Laura Pausini, co-conduttrice con Carlo Conti, ha annunciato l’esibizione di Luchè, in gara con la cover di Falco a metà, accompagnato sul palco dallo stesso Grignani. Tutto è filato secondo protocollo fino alla consegna del tradizionale bouquet ai protagonisti della serata. In quel momento, Pausini ha deciso di dileguarsi dal palco, lasciando il cerimoniale a Carlo Conti.

Cogliendo l’assenza della collega, Grignani ha trasformato l’imbarazzo in spettacolo con una battuta sarcastica: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così la posso chiamare”. Un commento che ha gelato l’Ariston per un istante, strappando un sorriso di circostanza al conduttore e riportando in primo piano la tensione tra i due cantanti.

L’origine della polemica

La frecciatina di Grignani non è stata casuale. La controversia risale all’estate scorsa, quando Pausini aveva inciso e pubblicato una reinterpretazione de La mia storia tra le dita, brano simbolo del repertorio di Grignani. L’operazione discografica aveva scatenato l’ira del cantautore, che aveva accusato la collega di non aver rispettato la paternità del pezzo e di aver oscurato il suo ruolo di autore. Nonostante la cornice festiva del Festival, lo scontro sulle questioni di diritti musicali sembra destinato a rimanere aperto, trasformando quello che doveva essere un semplice momento di spettacolo in un siparietto intriso di sarcasmo e tensione.

L’episodio conferma come Sanremo 2026 non sia solo musica e performance, ma anche cronaca dei rapporti tra artisti, dove ogni gesto sul palco può diventare notizia. Lo riporta ilfattoquotidiano.it.