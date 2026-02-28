Edizione n° 5991

BALLON D'ESSAI

GIULIA FIBROSI // Giulia e la fibrosi cistica: “La malattia è con me ogni giorno, ma io scelgo di vivere”
28 Febbraio 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

CONDANNATO ANESTESISTA // Condannato per per la morte di 7 pazienti, anestesista lavorava ancora in ospedale
28 Febbraio 2026 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragedia a Castelluccio dei Sauri, bimbo di 10 anni muore dopo una caduta (foto – video)

TRAGEDIO CASTELLUCCIO Tragedia a Castelluccio dei Sauri, bimbo di 10 anni muore dopo una caduta (foto – video)

Il dramma si è consumato intorno alle 19 in via Roma. Secondo quanto ricostruito, il piccolo stava giocando all’aperto quando sarebbe caduto

Tragedia a Castelluccio dei Sauri, bimbo di 10 anni muore dopo una caduta (foto)

Tragedia a Castelluccio dei Sauri, bimbo di 10 anni muore dopo una caduta (foto) MAIZZI

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

https://youtube.com/shorts/jsUnjsdd2vo

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 28 febbraio, a Castelluccio dei Sauri. Un bambino di soli 10 anni è morto in seguito a una caduta mentre si trovava in strada.

Il dramma si è consumato intorno alle 19 in via Roma. Secondo quanto ricostruito, il piccolo stava giocando all’aperto quando sarebbe caduto, sotto gli occhi di alcune persone presenti in zona. Immediata la richiesta di soccorso. Il bimbo avrebbe urtato la testa contro una fontana. Ma si attendono i riscontri ufficiali su quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con più mezzi: ambulanze partite dalla postazione di Troia e dalla postazione foggiana “Macchia Gialla”, oltre all’automedica e ai rianimatori.  In via Roma sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione l’accaduto.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Ph: enzo maizzi

1 commenti su "Tragedia a Castelluccio dei Sauri, bimbo di 10 anni muore dopo una caduta (foto – video)"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO