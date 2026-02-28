https://youtube.com/shorts/jsUnjsdd2vo

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 28 febbraio, a Castelluccio dei Sauri. Un bambino di soli 10 anni è morto in seguito a una caduta mentre si trovava in strada.

Il dramma si è consumato intorno alle 19 in via Roma. Secondo quanto ricostruito, il piccolo stava giocando all’aperto quando sarebbe caduto, sotto gli occhi di alcune persone presenti in zona. Immediata la richiesta di soccorso. Il bimbo avrebbe urtato la testa contro una fontana. Ma si attendono i riscontri ufficiali su quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con più mezzi: ambulanze partite dalla postazione di Troia e dalla postazione foggiana “Macchia Gialla”, oltre all’automedica e ai rianimatori. In via Roma sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione l’accaduto.