Puglia, Anas: proseguono lavori di ammodernamento ss 96 “Barese”

Bari – L’ANAS comunica che è stata prorogata fino a venerdì 31 maggio la chiusura, sulla strada statale 96 “Barese”, tra il km 96,000 e il km 99,000 a Grumo Appula, in provincia di Bari. Il traffico viene deviato sulla viabilità comunale nello zona PIP, tra il km 96,000 e il km 97,130, e sulla complanare lato Bari tra il km 97,130 e il km 99,000, con limitazione della velocità a 40 km/h e divieto di sorpasso.



Permane peraltro la chiusura dell’immissione sulla statale 96 dalla sp 97 e dalla sp 89 in direzione Bari e Altamura, nell’ambito dello svincolo di Melitto, con deviazione del traffico sulla viabilità comunale in zona PIP per gli utenti diretti ad Altamura e sulla complanare lato Bari per gli utenti diretti a Bari.





