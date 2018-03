Allarme Bankitalia: i redditi crescono ma un italiano su quattro è a rischio povertà

Di:

Uno Studio condotto da Bankitalia su oltre 7000 nuclei familiari fotografa una realtà contraddittoria e poco chiara, sicuramente spiazzante: se da una parte il reddito medio è cresciuto del 3,5% rispetto a quello indicato nella precedente indagine, risalente al 2014, dall’altra parte le famiglie a rischio di povertà salgono al 23% e crescono le disuguaglianze tra le “categorie” di cittadini.

Partiamo dal reddito, perché è proprio un’ottima notizia la crescita registrata, in quanto dal 2006 le entrate mensili delle famiglie avevano cominciato a crollare in modo verticale, apparentemente senza possibilità di frenata; questo piccolo 3,5% in salita, dunque, è significativo perché testimonia un insperato cambio di rotta, anche se i redditi attuali sono ben lontani da quelli dell’anno dell’inizio della crisi.

Nonostante questo è cresciuta, fino al 23%, la percentuale di cittadini che ha un reddito equivalente inferiore al 60% della media ed è da considerarsi, quindi,che un italiano su quattro a rischio povertà.

Pessime anche le notizie relative all’indice di Gini applicato alla distribuzione della ricchezza, dal quale emerge una netta disuguaglianza: il 30% delle famiglie più ricche detiene infatti il 75% del patrimonio complessivo nazionale, con un indice di ricchezza media pro capite di 510.000 Euro; circa il 40% di questa quota è detenuto dal 5% di super-ricchi, che possiede un capitale personale di 1,3 milioni di Euro. Solo l’1% della ricchezza totale è detenuta dal 30% delle famiglie più povere.

Se vogliamo, però, dare una lettura più equilibrata ai dati che abbiamo elencato, provando ad andare al di là dei semplici numeri, occorre sottolineare che la quota più grande del patrimonio personale delle famiglie italiane è rappresentata dalla casa di proprietà, in quanto, e non è una novità scoprirlo, noi cittadini del Belpaese abbiamo sempre creduto nel mattone come bene rifugio.

Il calo, dunque, del valore del patrimonio complessivo pro capite e addebitabile anche al crollo del mercato immobiliare, che ha visto i prezzi delle case precipitare, in questi ultimi dieci anni, in una sorta di voragine senza fondo; possiamo quindi affermare che, parlando ovviamente in termini generali, non si è trasformata l’entità del patrimonio posseduto, quanto, piuttosto, il suo valore.

A ciò va contrapposta una riflessione sulla ripresa a cui stiamo assistendo sia del mercato immobiliare, sia, soprattutto, del mercato del credito, che sta vivendo un momento storico veramente unico: oggi è, infatti, molto più facile e conveniente l’accesso al credito, soprattutto relativamente ai mutui, che vengono offerti con tassi di interesse molto bassi e costi spesso azzerati, in modo particolare se ci si rivolge al settore dei mutui online.

Bisogna, dunque, essere forse meno allarmisti e leggere i dati nella loro sintesi; se i prezzi delle case dovessero tornare a rialzarsi, e gli esperti del settore assicurano che dal 2019 ciò accadrà e anche in modo piuttosto significativo, e il settore delle compravendite dovesse davvero ripartire, come in effetti sembra stia facendo, i dati del prossimo rapporto di Bankitalia potrebbero anche stupirci. Ovviamente in positivo.